Ünlü Türk denizcisinin eşi Oda Boro vefat etti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yelkeni ile yaptığı dünya turu ile tanınan ünlü Türk denizci Sadun Boro’nun eşi Oda Boro geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Boro çifti, özellikle Gökova, Hisarönü ve Fethiye koylarının korunması ve imara açılmaması için mücadele vermişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken geçirdiği rahatsızlık sonucu 2015 yılında Marmaris'te yaşamını yitiren ünlü Türk denizci Sadun Boro'nun eşi Oda Boro bugün rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

TEKNE İLE DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞTI

Sadun Boro ile 1962 yılında ‘Kısmetim’ isimli 15 metrelik teknesi ile çıktığı dünya turunda yol arkadaşı olan Alman asıllı eşi Oda Boro ile seyahati tam üç yıl sürmüştü.

Boro ailesi 1977-1979 yılları arasında, o zaman 8 yaşında olan kızları Deniz Boro ile beraber, Karayip Adaları’nı ve Amerika’nın doğu sahillerini gezdi.

Sadun ve Oda Boro çifti, seyahatleri sonrası önce İstanbul'a sonra Bodrum'a yerleşti. Boro çifti, özellikle Gökova, Hisarönü ve Fethiye koylarının korunması ve imara açılmaması için mücadele verdi.

Sadun Boro 2015 yılının haziran ayında yaşamını yitirmişti. Oda Boro'nun cenazesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.