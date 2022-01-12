Ünlü yıldızdan kötü haber

Bir dönemin cinsel içerikli filmlerinde rol alan Jenna Jameson'a Guillain-Barré sendromu teşhisi konuldu. Jameson, şu anda yürüyemiyor.

Sozcu.com.tr

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Hafta sonu, Jameson’ın 4 yaşındaki kızı Batel Lu’nun babası Lior Bitton, Instagram’da Jameson’ın durumu ile ilgili paylaşımlar yaptı ve ünlü yıldızın kendini iyi hissetmediği için tetkikten sonra hastanede testlerden geçtiğini açıkladı.

Bitton, Jameson’ın hastaneye gitmeden önce iki haftadır kustuğunu, ancak eve gönderildiğini belirtti.

Bitton cumartesi günü yaptığı video paylaşımında “Sonra eve döndü ve kendini taşıyamadı. Bacaklarındaki kasları çok zayıftı. Bu yüzden tuvalete gidemedi. Banyoya düşüyordu, onu kaldırıp yatağına taşıdım. Sonraki iki gün de pek iyi olmadı, bacakları onu tutmamaya başladı, yürüyemez hale geldi” dedi.

Bitton, Jameson’ı farklı bir hastaneye götürdü ve yıldızın, Guillain-Barré Sendromundan muzdarip olduğu belirlendi.

Guillain-Barré Sendromu, kişinin kendi bağışıklık sisteminin sinirlere zarar verdiği, kas zayıflığına ve bazen felce neden olduğu nadir görülen otoimmün bir bozukluktur. Semptomlar haftalardan birkaç yıla kadar sürebilir. Çoğu hasta tamamen iyileşse de bazılarında kalıcı sinir hasarları kalır.

Bir Instagram Hikayesinde Bitton, Jameson’a yüksek dozda immünoglobulin tedavisine başlandığını duyurdu: “Bacakları üzerinde durmak için fizik tedavi görüyor ama şu anda bacaklarının üzerinde duramıyor. Tedaviye başlıyorlar, böylece nasıl gittiğini görecekler. Dua etmeye devam edin.”

Pazartesi günü Jameson, teşhisini doğrulayan bir video yayınladı ve yazmadan önce hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti.

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