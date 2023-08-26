Ünlü yıldızlar OnlyFans’ten servet kazanıyor

Birçok ünlü oyuncu, şarkıcı ve model, tartışmalı sosyal medya platformu OnlyFans sayesinde sadece birkaç içerikle milyonlarca dolar kazanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden hesap açarak servet kazanan ünlü isimlerin sayısı hızla artıyor.

Son olarak Sopranos dizisinin yıldızı Drea de Matteo, OnlyFans’ta hesap açarak erotik fotoğraf ve videolarını yayınlamaya başladı. 51 yaşındaki oyuncu görsellerini görmek isteyen kullanıcılardan aylık 15 dolar istiyor.

Son dönemde birçok ünlü isim giderek yükselen bu trende katılarak platformdan milyonlar kazanmaya başladı.

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, 2020’de OnlyFans’a adım attı ve ilk 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak çarpıcı bir rekora imza attı. Bu başarı, diğer yıldızlara da platforma katılma konusunda ilham oldu.

32 yaşındaki rap şarkıcısı Iggy Azalea, bu yılın başında açtığı OnlyFans hesabıyla birkaç haftada tam 4 milyon dolar kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinden ayda 25 dolar isteyen genç isim, hesabında sansürsüz fotoğraflarının yanı sıra müzik videoları da paylaşıyor ve daha özel içeriklerden ekstra para alıyor.

Televizyon yıldızı Tyler Baltierra, geçen ay açtığı OnlyFans hesabında kullanıcılardan aylık 30 dolar istiyor. Eşi Catelynn Lowell tarafından yönetilen hesabında seksi fotoğraflarını paylaşan 31 yaşındaki ünlü isim, görsellerinin “porno içerik” olduğu eleştirilerini reddediyor ve “Karıma attığım içerikleri paylaşıyorum” diyor.

Catelynn Lowell da eşini OnlyFans’a katılmaya, “Bir daha çalışmak zorunda kalmayız” diyerek ikna ettiğini anlattı.

Denise Richards ve Charlie Sheen’in 18 yaşındaki kızları Sami Sheen’in geçen sene OnlyFans’a katılması büyük sürpriz olmuş ve babasından onay gelmemişti. Buna karşın hesabını kapatmayan ve aylık 20 dolar isteyen genç kızın takipçi sayısı 2 bini geçti ve ayda 60 bin dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Genç ismin 52 yaşındaki annesi Denise Richards da takipçilerinden ayda 25 dolar talep ediyor ve 5 bini aşan takipçi sayısıyla ayda 130 bin dolara yakın para kazanıyor.

50 yaşındaki Carmen Electra, geçen sene mayısta açtığı hesabıyla servetine servet katıyor.

Model Blac Chyna, 2020’de açtığı hesapla OnlyFans’ın en popüler isimlerinden biri oldu. Bazı kaynaklara göre ünlü isim ayda 20 milyon dolar kazanıyor.

Şarkıcı Cardi B, 2021’de açtığı hesapla hayranlarını çok şaşırtmıştı. 30 yaşındaki yıldızın paylaştığı içeriklerle ayda 9 milyon dolardan fazla kazandığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir İngiltere'yi ayağa kaldıran OnlyFans modeli konuştu