Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı!

Karantina kurallarını hiçe sayanların arasına Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin de katıldı.

Ünlü Youtuber’ın corana virüsüne yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Beykoz’daki lüks villasında Sungurtekin’i bulamayan filyasyon ekipleri hemen emniyet güçlerine haber verdi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Habertürk’te yer alan habere göre, Harekete geçen ekipler Enes Batur ve kız arkadaşı yakaladı. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe’de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

ZORUNLU KARANTİNA KARARI ALINMIŞTI

Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını hiçe sayan sorumsuzlara karşı harekete geçen valilikler bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti. Valiliklerin tek tek aldığı bu karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilin tamamında yürürlüğe konulmuştu.

Genelgede ayrıca izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmişti.