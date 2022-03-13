Ünlüler Ukrayna’ya yardım için harekete geçti

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar milyonlarca insanın evlerini, şehirlerini ve ülkelerini terk etmelerine sebep olurken dünyanın önde gelen sanatçıları ve mankenleri Ukrayna'ya para yardımı için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat sabahında başlattığı savaş milyonlarca insanı etkilemeye devam ederken, ünlü isimler de Ukrayna’ya yardım için para toplama ve bağış kampanyalarına hız kazandırdı.

Birçok aktör, aktris ve manken hem sosyal sorumluluk projelerine katılarak hem de son dönemde kazandıkları paralar ile yardım kampanyaları yaptıklarını duyurdu. Filistin konusunda da uluslararası kamuoyunda farkındalık sağlamaya çalışan ünlü manken Gigi Hadid’in kız kardeşi Bella Hadid de dün yaptığı açıklama ile Ukrayna’ya destek olacağını söyledi.

Hadid, kız kardeşi gibi Ukrayna’ya para yardımı yapacağını açıkladı. 25 yaşındaki manken, 2022 Moda Haftası’ndan elde ettiği bütün geliri Ukrayna’daki yardım çalışmalarına bağışlayacağını söyledi.

Meslektaşı Mica Arganaraz’ın önerisiyle bu yardım kampanyasına katılacağını söyleyen Hadid, “Avrupa’da çok sıkı çalışan arkadaşlarım ve meslektaşlarımın Ukrayna’da yaşanan işgal ile ilgili hikayelerini duymak çok üzücü. Onların yanındayım ve bu savaştan etkilenen masum insanlara destek olmak istiyorum. Mica ve ablamın izinden giderek bu haftaki Moda Haftası’ndan elde ettiğim bütün geliri bağışlayacağım aynı Filistin halkına yaptığım yardım gibi Ukraynalılara da yardım etmek istiyorum” dedi.

ÜNLÜ ÇİFT 20 MİLYON DOLAR TOPLADI

Ukrayna asıllı olan ve 1991’de ABD’ye giden ünlü oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, sosyal medya üzerinden bir bağış kampanyası başlattı… Ukrayna’da dünyaya gelen ve her fırsatta Ukraynalı kimliğiyle gurur duyduğunu söyleyen Kunis ve eşinin savaşın başlamasından beri yardım kampanyaları için 20 milyon dolar topladığı açıklandı.

Çift sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Bir haftadan kısa bir süre içinde 20 milyon dolara ulaştık. Bunu söylüyorum çünkü hep birlikte bunu başardık. Bazı insanlar bunu umursamıyor ama bu çok önemli bir iş. Hedefimiz 30 milyon dolara ulaşmak ve oraya da yaklaştık” açıklamasını yaptı.