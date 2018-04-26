Ünlülerden “Çocuk tacizine dur” sergisi

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Watergarden İstanbul, son yıllarda sayıları hızla artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek için UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliği ‘Önce Çocuk’ sergisini hayata geçiriyor. Watergarden İstanbul'un istismara maruz kalan çocukların rehabilitasyonu ve istismarı önlemek için başlattığı iyilik hareketine sanat ve spor dünyasının yıldız isimleri kendileri için büyük manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak destek oldular. Bağışlanan eşyalar 26 Nisan Perşembe günü açılışı yapılacak ‘Önce Çocuk’ sergisi kapsamında satışa çıkacak. 1 ay süre ile açık kalacak sergi kapsamında elde edilen tüm gelir aileler ve çocukların bilinçlenmesi ve istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak.