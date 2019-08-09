Ünlülerin fitness koçu Türkiye’de

Ödüllü fitness koçu Harry Jameson, Six Senses Kaplankaya’ya geliyor. Jameson, buradaki spor stüdyosunda ve doğada fiziksel koçluktan misafirlerin yaşam tarzının ve davranışlarının değerlendirildiği birebir klinik seanslara imza atacak. Ünlü koç ayrıca kapsamlı programlarla uzun ve sağlıklı bir yaşam için temel oluşturacak çok çeşitli antrenmanlar ve programlar sunacak.

Kişilerin en üst seviyede zihinsel ve fiziksel performanslarını göstermelerine olanak sağlayan yöntemlerini, hareketlilik, beslenme, uyku ve stres durumuna göre değerlendirerek programlandıran Jameson ayrıca seanslarında konsültasyon da verecek. Spor bilimi alanında eğitimini tamamlayan fitness koçu, danışanların medikal ve psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurarak özenli bir sistem ve disiplinle kişiye özel programlar da hazırlıyor.