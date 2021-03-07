Üreten kadınlar her zaman güçlüdür

2014 yılında Hatay'ın Defne İlçesi'nde kurulan Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlar, yerel ürünleri üretiyor, paketliyor ve pazarlıyor. Kurulduğu günden bu yana kadın istihdamına yönelik birçok girişimde bulunulan kooperatifte ürünler, ‘Defne Dalı' markası altında pazarlanıyor. Kooperatif üyesi kadınlar hem organik ürünleri yetiştirip pazarlıyor, hem de kendi bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi mesajlar veren kooperatif üyesi kadınlar, kadınların her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Burç, “Yayladağı'na bağlı Turfanda Köyü'nde üretici kadınlarımız var. Üretimler buraya geliyor, burada kadınlarımız tarafından paketlenip pazarlanıyor. Ürünlerimizi İstanbul'daki tüketici kooperatiflerine gönderiyoruz. Ortak sayımız 32 ama tarlada bize ürün yetiştiren sayısız kadınımız var. İstanbul'daki tüketici kooperatifleri, Kadıköy Belediyesi, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Antalya'da bizim markamızı görebilirsiniz. Hedeflerimiz arasında daha çok kadına istihdam sağlamak var” dedi.

TAMAMEN ORGANİK

Kooperatifte Hatay'a özgü birçok ürün ve lezzet hazırlanıyor. Zeytin çeşitleri, adaçayı, safran, nar ekşisi, zeytinyağı, meyve kuruları, kekik, kişniş, sumak, fesleğen, rezene, çökelek, salça, biber türleri, domates, turşu çeşitleri gibi birçok yerel ürün kadınlar tarafından üretilip yine kadınlar tarafından paketleniyor ve ‘Defne Dalı' markasıyla yine kadınlar tarafından satılıyor.

KADINLAR KORKUYOR

Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesi, kadının gücüne, ekonomi ve istihdamdaki yerine dair mesajlar veren Burç, kadının sadece 8 Mart'a sığdırılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Ben hem bir ev hanımıyım, hem anneyim, hem esnafım hem de bu kooperatifin başkanıyım. Kooperatiften önce buna şahitlik etmemiştim ama bu yol bana çok şey öğretti. Bir kadın anne de olur, eş de olur, kooperatifte emek ederek üretimde de olabilir. Bizim kooperatifimizde her kadının ayrı bir hikayesi var. Buraya kadar gelebilmeleri çok büyük bir mücadelenin ardından oldu. Ben bu yola kendi annemden güç alarak çıktım. Onun da büyük bir hikayesi var. O hikayenin bendeki etkisinden sonra her kadının uzun bir hikayesi olduğunu öğrendim. Kadınlarımız çok korkuyor. O korku duvarını atlatabilirlerse cenneti görebilecekler” açıklamasını yaptı.

'ZORU BAŞARDIK'

2014'ten bu yana kooperatif üyesi olan Meryem Mirioğlu, yolun başında zor zamanlardan geçtiğini belirterek, “Şimdi iyi bir yerdeyiz ve daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Burada arkadaşlığı öğrendik, güvenmeyi, destek vermeyi öğrendik. Herkes, diğerini koruyor ve kolluyor” dedi. Sebahat Kılıç da kurulduğu günden bu yana kooperatif üyesi olan kadınlardan. O da bu süreçle ilgili olarak; “Başlarda ucuza da çalıştık, para almadan da çalıştık. Ancak şimdi çok daha iyi bir yerdeyiz. Burada sosyalleşmeyi ve maddi anlamda kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğretti” yorumunda bulundu.