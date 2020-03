Üreticilerden sahte bal tepkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı aroma vericilerle bal, pekmez ve peynir üretimini 19 Şubat 2020 itibarıyla ülke genelinde yasaklayıp, peşinden yönetmeliğe eklenen bir geçici maddeyle, firmaların stoklarındaki ürünleri bu yılın sonuna kadar halka satışına izin verilmesine Marmaris Arıcılar Birliği Başkanı ve Muğla Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Aydın tepki gösterdi.

“BİZ EN İYİ BALI ÜRETELİM DİYE ÇALIŞIRKEN…”



Eldeki ürünleri ‘sahte bal’ olarak niteleyen Aydın, bunların satışına yıl sonuna kadar izin verilmesinin ‘işgüzarlık’ olduğunu söyledi. Aydın “Biz ihracatımız artsın ve en kaliteli balı üretelim diye Dünya Coğrafi İşaretini almaya çalışırken bu karar bal üretimini baltalamaktan başka bir şey değil” dedi.

“ŞİMDİYE KADAR BÖYLE SAÇMA BİR KARARLA KARŞILAŞMADIM”



40 yıldan bu yana bal ürettiğini ve şimdiye kadar böyle saçma sapan bir kararla karşılaşmadıklarını belirten Aydın “Bir şey sahte ise o toplanır ve cezası kesilir. Devletin görevi sahtekarlığı önlemektir, teşvik etmek değil. Ha sahte bal satışına izin vermişsiniz ha basılan sahte paraları elde kalmasın diye piyasaya sürülmesine. Arada bir fark var mı?” dedi.

“SAHTE BALIN SATIŞI GERÇEK ÜRETİMİ ÖLDÜRÜR”



Her türlü ürünün artık sahtesinin yapıldığını belirten Hasan Hüseyin Aydın, bal satan büyük firmaların insanların ağızlarındaki bal tadını değiştirdiğini belirterek “Ülkemizde üretilen saf çam balı haricindeki balların hemen hepsi kristalize olur. Bu kristalize olması kötü bal olmasından dolayı değil. İçine polen giren, yani içine çiçek karışan her bal kristalize olur. Olmazsa olmazı budur. Ama ne ilginçtir ki bizim toplumumuz kristalleşmiş balı sahte veya şekerli bal olarak kabul ediliyor. Bu çok yanlış bir bilgi” ifadesinde bulundu.

“BALA IŞIL İŞLEM UYGULANIYOR”

“Peki bu kristalleşmeyi önlemek için firmalar ne yapıyor?” diyen Aydın şu bilgileri verdi; “Halkın bu imajını silmek için büyük firmalar kristalleşmeyi önlemek amacıyla balı 50-60 derecelik ısıl işleme tabi tutuyorlar. Aslında bal 40 derecenin üzerinde ısıl işleme tabi tutulduğunda özelliğini ve bazı besin değerlerini kaybeder. Isıl işlem sırasında bal içinde HMF (Hidroksimetil Furfural. Asitli ortamda hekzosun parçalanması ile veya Maillard reaksiyonu esnasında ortaya çıkan bir ara ürün) denilen özellik yükselir. Bu da balın ömrünün uzun olması, raflarda donmamasını sağlar ama balın saflığı gider. Marmaris ve Muğla Arıcılar Birliği olarak hiçbir işlem ve özellikle de ısıl işlem yapmadan, kovandan nasıl çıkıyorsa o şekilde ham bal olarak satıyoruz. Eğer bal ısıl ışına tabi tutulduysa Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) bunu satış yapan firmaların ambalajlara yazılmasını istiyor. Ama büyük firmalar buna sürekli karşı çıkıyor”

“BEN BİLE SAHTE ÇAM BALINI AYIRAMIYORUM”



Ülkemizde arının yaptığı, arı ile arıcının yaptığı ve insanların yaptığı bal olarak üç çeşit bal olduğunu söyleyen Aydın, “En zor olanı çam balının sahtesini yapmaktı, artık onu da yapıyorlar. 40 yıldır bu işle uğraşıyorum ve sahtesini ben bile ayırt edemiyorum. Ancak laboratuvar da ortaya çıkıyor. Çam ballarında doğadan gelen elektrik iletkenliği diye bir madde var. Sadece onu veremiyorlar. Onun haricinde artık her türlü balın sahtesi yapılıyor. Bunlar analizlerde ortaya çıkıyor. Yalnız analiz deyip geçmeyin. Her üretici analiz yaptıramıyor. Çünkü analizlerin ayrı ayrı ücretleri var. Balı yurt dışına ihraç edebilmek için bir analiz yaklaşık 2 bin lirayı buluyor. Tarım İlçe Müdürlüklerinde şu an için 680 lira karşılığında analiz yaptırabiliyoruz. Analiz çeşidi çoğaldıkça maliyet artıyor” dedi.

“COĞRAFİ İŞARETLİ BAL SATACAĞIZ”



Sahte bal üretimini engellemek için Muğla Arıcılar Birliği olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen balın tescillenmesi ve insan sağlığına etkilerinin ambalaj üzerine yazılması olan coğrafi işareti aldıklarını da sözlerine ekleyen Aydın, “Ayrıca Dünya Coğrafi İşaretini de almak için de başvurumuzu yaptık. Bu işaret balın saflığı açısından çok önemli. Bu sene az miktarda da olsa tüccar, neti 26 kilo gelen bir teneke balı üreticiden 310-320 liradan alırken, Muğla Arıcılar Birliği kritere uyan balları 400 liradan alarak coğrafi işaretli saf bal üretimi yapmaya başladı. Hükumet sahte bal satışını değil bunu teşvik etmeli” diye konuştu.