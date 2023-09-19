Ürkütücü iddia: 500 yıllık kalede yaşayan hayaletin fotoğrafını çektiler

Hayalet avcıları, hayaletlere ev sahipliği yaptığı iddia edilen Badem Kalesi'nde yıllar önce ölmüş insanlara dair görüntü yakaladıklarını iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Paranormal olaylara ilişkin araştırma yapan bir ekip, 500 yıllık kalede yaptıkları keşif sırasında ürkütücü “Beyaz Hanım”ın kanıtını bulmayı başardı.

İskoçya’nın Polmont kentindeki Badem Kalesi’ni araştıran ekip, iddiaya göre, hayaletlerden kaynaklanan birçok sese şahit oldu.

Grubun üyesi Yvonne, EdinburghLive’a yaptığı açıklamada, “Cumartesi gecesi Polmont’taki Badem Kalesi’ni araştırmak için geri döndük. İlk araştırmada meşaleler aracılığıyla bir kadınla iletişim kuruyorduk.”

“Sorulara yanıt olarak ruhlardan meşaleleri açıp kapamalarını istemiştik ve hem David hem de Jane birkaç dakika arayla yukarıdaki kattaki bir pencerede ‘beyazlı bir kadın’ın durduğunu gördüler.”

“Cumartesi gecesi aynı kişiyle tekrar iletişime geçtik. Dün gece kaleden ayrılırken bu fotoğrafları arka arkaya hızla çektik. Profesyonel bir fotoğrafçıdan incelemesini istedik, o da aydınlatma değişiklikleri gibi şeyleri kontrol etti ve görüntüleri o da açıklayamadı.” dedi.

HAYALETİMSİ BEYAZ FİGÜR

Olay yerinden çekilen görüntülerde kalenin penceresinde hayaletimsi beyaz bir figür görülüyor. Raporlar, söz konusu pencereye halka açık normal yollarla ulaşılamadığını gösteriyor.

Ekip, bölgede dolaşan kötü şöhretli hayalet Beyaz Hanım’ın fotoğrafını çektiklerine inanıyor. Badem Kalesi de tarihi boyunca birçok ürkütücü iddiaya sahne olan sıra dışı bir yer olarak biliniyor.



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