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Ürünü kusurlu diye iki kez geri gönderdi, üçüncüsünde kutudan kavun çıktı

İzmit'te otomobil mekaniği ustası Mehmet Akyürek, internetten satın aldığı bin 800 liralık kompresörü kusurlu bulup iki kez geri gönderdi. Akyürek'e üçüncü kez gönderilen kutudan kompresör yerine bu sefer kavun çıktı.

Güncellenme: 17:00, 08/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Ürünü kusurlu diye iki kez geri gönderdi, üçüncüsünde kutudan kavun çıktı

Kusurlu olarak gelen ürünü aynı gün iade eden Akyürek, internette yazdığı yorumdan dolayı firmanın telefonu yüzüne kapattığını ve fatura vermediği söyledi:

“Satıcı firma beni arayarak ‘Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz’ dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Daha sonra müşteri hizmetlerini aradım, durumu anlattım. Ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Tüketici haklarına başvuru yapmak için müracaat ettim, benden fatura istedi. Firmadan fatura istedim ama bir aydan beri bana cevap vermedi.”

“KESİP YEDİK”

Akyürek, bütün girişimlerin ardından üçüncü kez gelen kargoda kompresör yerine gelen kavunu çalışanlarıyla birlikte yemiş:

“Ürün ikinci kez yine bana geldi. Ben tekrar gönderdim ve üçüncü kez bana geri geldiğinde kutunun içinden kavun çıktı. Çalışanlarla kesip yedik. Bin 800 liralık ödeme yapmıştım, hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu. Kutuyu açıp kavunla karşılaşınca şok olduk. Aracı olan firma çok güvendiğimiz ve bilinir firmaydı, güvendiğimizden dolayı hiç şüphe duymamıştık ama kutuyu açtığımızda şok olduk. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk.”

Akyürek, sorunun çözülmesi için firmayla görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. (DHA)

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MEHMET AKYÜREK otomobil
Yayınlanma Tarihi:16:56,