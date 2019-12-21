Usain Bolt 2008 Pekin Olimpiyatlarında günde 100 tane yemiş! İşte o yiyecek…

Usain Bolt Pekin Olimpiyatlarında günde 100 tane kızarmış tavuk parçası yemiş ve yarışlara hazırlanmıştır.

USAİN BOLT KİMDİR?

Usain St. Leo Bolt (21 Ağustos 1986, Trelawny, Jamaika), altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu. Bolt, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının ve takım arkadaşlarıyla birlikte de 4 x 100 metre bayrak yarışı dünya rekorunun sahibidir. Ayrıca bu üç farklı yarışta, olimpiyat rekorlarının da sahibidir. 2008 Yaz Olimpiyatları’nda üç yarışta da altın madalya kazanarak, Carl Lewis’in 1984 Yaz Olimpiyatları’nda bu üç yarışta da altın madalya kazanmasından sonra, bunu başaran ilk sprinter olmuştur. Ayrıca üç yarışta birden olimpiyat rekoru kıran ilk sporcudur. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ki başarılarıyla, 100 m ve 200 m yarışlarında, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu elinde bulunduran ilk sporcu olmuştur.