Uşak’ı koruyan tarhana mı?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı coronavirüs risk haritası, genel tablonun rahatlamak için henüz erken olduğunu hatırlattı. Kırmızı, turuncu ve sarı renklerin hakim olduğu haritada, en çok dikkat çeken il ise ‘düşük riskli' anlamına gelen mavi rengiyle Uşak'tı. Şimdi herkes batıdaki tek ‘mavi' il olan Uşak'ın sırrını merak ediyor. Aslında 370 bin nüfuslu kentte tablo, kısa süre öncesine kadar pek iyi değildi. Bugüne kadar kentte 26 bin vaka ve 606 ölüm kayıtlara geçti.

ÖLÜMLER ARTTI, KURALLARA UYULDU

Belediye Başkanı Mehmet Çakın dahil nüfusun yüzde 7'si virüse yakalandı. Bir dönem hastanelerde yer kalmadı. Kimilerine göre virüsü yenmede, nüfusun büyük oranda bağışıklık kazanması önemli rol oynadı. Kimileri de “Ölümler artınca korku ile gelen önlemler virüsü yendi” yorumunu yaptı. Ancak hemen hemen tüm Uşaklılar, kentin ünlü tarhanasının, tablonun tersine dönmesinde önemli rol oynadığında hemfikir.

8 MALZEMENİN KARIŞIMINDAN ELDE EDİLİYOR

Uşak tarhanası un, yoğurt, süt, kırmızı ve yeşil biber, soğan, domates, fasulye veya nohuttan oluşuyor. Bir gün önceden hamur için maya hazırlanıyor ve maya un ile yoğrulurken diğer malzemeler ekleniyor. Kıvama gelen karışım, toprak çömlek içine konulup, 15 gün bekletiliyor. 2 günde bir ıslak elle karıştırılıyor. Bir bez üzerine parça parça yayılıyor. Kuruyan parçalar elle ufalanarak elekten geçiriliyor. Toz haline gelen tarhana bez üzerine serilerek gölgede kurutuluyor. Toprak kaplarda veya bez torbada saklanıyor.

FORMÜL: TEMİZLİK MASKE VE ÇORBA

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN: Belediye olarak yoğun temizlik faaliyeti yaptık. Kamu kurumları dahil toplu mekanların hepsini elden geçirdik. Halka sürekli maske dağıttık. Başarıda, ünlü tarhana çorbamızın da etkisi var.

BAĞIŞIKLIK SAĞLAR

Özkan YALIM (CHP Uşak Milletvekili): Süreç çok sert geçince vatandaşlar maske, mesafe ve hijyene dikkati artırdı, çok bilinçli hale geldik. Ağır süreçten ders aldık. Uşak tarhanasıyla da ünlüdür. Bağışıklık sistemini olumlu etkiliyor.

HALK SAYESİNDE

Funda KOCABIYIK (Vali): Ne kadar kural koyarsanız koyun, önemli olan sahiplenilmesi. Vatandaş kurallara sıkıca uydu. Bu başarının kahramanı onlar. Herkes işin içinde olmalı. Bu sayede esnafımız dükkanını açacak, çarklar dönecek.

FOTOĞRAFLAR: Zekeriya ALBAYRAK