Üsküdar’da dondurucu soğukta deniz keyfi!

Sıcak yaz günlerinde kimi Akdeniz'in ılık sularını tercih eder, kimi de Ege'nin soğuk denizini... Ama karlı ve buz gibi havada denize girmeyi tercih eder misiniz? Onlar ediyor. Çünkü onlar Sarayburnu Fatihleri...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, Üsküdar sahilinde kendilerine Sarayburnu Fatihleri diyen 5 kişilik grup denize girdi.

Grup üyelerinden Ramazan Değer, “Sarayburnu Fatihleri olarak her gün böyle denize giriyoruz. Deniz şifadır” dedi.



Cengizhan Şahin ise “Denize girmek için bu karı bekledik. Soğuk suyun insana hissettirdiği duygu çok farklı. Kendini enerjik hissediyorsun” diye konuştu.

“HİÇ ÜŞÜMÜYORUM”

10 yıldır her hafta düzenli olarak denize girdiklerini söyleyen Mehmet Serkan Özten de “Herkesin alması gereken bir şifa bu, deneyimlemek lazım. Düzenli ve her hafta denize girmek lazım. Bir risk var mı? Var ama hayatta her zaman risk var. Sizce ben üşüyor gibi duruyor muyum? Hiç üşümüyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'dan kar uyarısı: Yarın için program yapmayın

İlginizi Çekebilir Türkiye beyaza büründü: Kar kuvvetlenecek...