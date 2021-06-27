Usta balıkçılar yarışacak

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Koyu açıklarında bu yıl beşinci kez 12-15 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek ve sportif balıkçılığın öncülüğünü yapacak olan yarışmanın heyecanı başladı.

MOST Bodrum (Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament – Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) turnuvasına Rusya, Yunanistan, Hollanda, Azerbaycan ve Türkiye'den 45 sportif balıkçı teknesi ve yaklaşık 320 yarışmacının katılacağı açıklandı.

MOST Yönetim Kurulu Üyesi Av. Can Özer, “Tur­nuvada, katılıma uygun donanımdaki tek­nelerle balıkçılar, kılıç ve ton balığının yanısıra bölgede bolca av veren diğer türleri avlayacak. Yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazanacaklar” diye konuştu. Özer “Turnuvanın temel amacı çok balık tutmanın ötesinde gerek katılımcılar gerek ulusal ve sosyal medya aracılığı ile doğa ve çevre bilinci ve farkındalığı yaratarak sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir çevre ile geleceğimizi korumak ve bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamaktır” dedi.

“BALIKÇILIĞIN FORMULA 1'İ” OLARAK BİLİNİYOR

YARIŞMA, Offshore Big Game (Açık deniz büyük balık avı) kategorisinde düzenlenecek. MOST Yönetim Kurulu Üyesi Özer, turnuvanın bu özellikleri ve yurt dışından katılan önemli konukları ile “sportif balıkçılığın Türkiye'deki Formula 1'i olacağını” söyledi.

Özer, “Son yıllarda yaygınlaşan sportif balıkçılık ülkemizde de önemli takipçilere sahip. Üç tarafı denizlerle çevrili ve bu hobi için oldukça elverişli bir coğrafyaya sahibiz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yanısıra birçok doğa ve deniz sever de Türkiye'de düzenlenen turnuvalara büyük bir keyif ve heyecanla katılıyor. Bu heyecanı Bodrum'da ve ülkemizde yaşattığımız için mutluyuz” dedi.