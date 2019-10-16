Usta gazeteci Orhan Birgit vefat etti
Gazeteci-yazar Orhan Birgit, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet değerleri peşinde bir ömür süren Birgit, siyasi mücadelesinde bakanlık dahil çok önemli görevlerde bulundu. Türk basınına da gazeteci-yazar olarak büyük hizmetler gerçekleştiren Birgit, kurucularından olduğu Basın Konseyi'nin 2011-2013 yılları arasında başkanlığını yaptı.
Basın Konseyi, Birgit’in vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, “Basın Konseyi olarak, kurucularımızdan ve eski başkanımız Orhan Birgit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, basın camiasına, siyasetteki yol arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.
Birgit’in cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak.