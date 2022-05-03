Ustasının emanet etttiği arabayla 66 yıldır yollarda

Balıkesir'de 1965 yılından bu yana küçük sanayi sitesinde kaportacılıkla uğraşan Nedim Eyigören, kendisine ustası tarafından emanet edilen 1956 model Pontiac marka arabaya gözü gibi bakıyor.

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Standart boyut

Ustası Mustafa Tenliler’den kendisine yadigar kalan 66 yıllık klasik arabanın iç ve dış aksamlarının orijinal olduğuna değinen Nedim Eyigören, aracın kendisinden başka kimse tarafından kullanılmadığını vurguladı.

“TÜM PARÇALARI ORİJİNAL”

Nedim Eyigören, “Arabamızın radyosu orijinaldir. Göstergeleri, kilometre sayacı, hararet göstergesi, benzin ve yağ ibresi sorunsuz çalışıyor. Aracın iç aksamının yanında ön farlar, panjurları, alnındaki kuş, hepsi orijinaldir” dedi.

57 yıllık tamircilik geçmişi olan kaportacı Nedim Eyigören klasik araba tutkusunun çocuk yaşlardan bu yana geldiğini söyledi.

“İŞİMİZİ BIRAKTIK, BU ARABALARDAN VAZGEÇMEDİK”

Eyigören, “Küçük sanayide 50 yılı aşkın süredir ustalık yaptım. Zaman geldi işimizi bıraktık ama bu arabalardan vazgeçemeyiz. Bu arabalar benim çocukluğumun, gençliğimin, delikanlılığımın arabası. Çocukluğumdan beri bu tür arabalarla yoğrulan, onların dilinden anlayan son nesil olarak biz kaldık. Bu arabalardan anlayan başka da kimse kalmadı. Bu yüzden de bu arabanın bakımını yaparak her zaman yola devam ederiz” diye konuştu. (İHA)