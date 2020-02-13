Üstün zekalı çocukların gelişimleri diğer çocuklara göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle ebeveynleri çok fazla sorumluluk bekleyebilir. Onları desteklemek ve potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak, diğer çocuklara oranla daha zorlayıcı olabilir. Peki, üstün zekalı çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocuğunuzun yaşıtlarından daha üstün zekaya sahip olduğunu fark eden ebeveynler onlara nasıl yaklaşacağı hakkında endişeli olabilirler. Ancak diğer çocuklara göre farklı gelişimlere sahip olsalar da onların da çocuk olduğu asla unutulmamalıdır.

Üstün yetenekli çocuklara ayrıcalıklı davranılmaması gerekir. Merak ettiği konuları onların önlerine sunmak yerine araştırmaya ve kendi başına öğrenmeye sevk edilmesi oldukça faydalı olacaktır.

Yetenekli çocuğunuza yalnızca üstün zekalı olduğunu hissettirmek başka konuları öğrenme konusunda motivasyonları kırılabilir. Her çocuk özeldir ancak gelişimleri birbirinden farklı olabilir. Üstün zekaya sahip çocukları yetiştirmek daha çok çaba gerektirebilir. Ebeveynler üstün zekalı çocuğuna nasıl davranılmalı? İşte yetenekli çocuğunuzun desteklenmesi ve teşvik edilmesi için bazı ipuçları…

ONLARA BAŞARILI OLMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI ARAÇLARI VERİN

Eğer çocuğunuz kitap okuma konusunda daha çok konuya ihtiyaç duyuyorsa kütüphane kartı ve istedikleri her şeyi okuma özgürlüğü gibi bağımsız bir şekilde araştırmasını ve öğrenmesini sağlayın. Yeteneklerine göre özel dersler alabilir. Sosyal anlamda da teşvik etmek için bir yaz okuluna gönderebilirsiniz.

ONLARIN HER ZAMAN YETENEKLİ OLDUĞUNU DİLE GETİRMEYİN

Çocuğunuza her defasında yetenekli olduğunu hissettirmek başarısızlıkla karşılaştığında hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Üniversite sınavı buna bir örnek olabilir. Başarısız olduğu konulara da zaman zaman yönlendirmek daha faydalı olabilir.

İHTİYACINIZ OLURSA YARDIM ALIN

Çocuğunuzun üstün zekalı olması sizi mutlu edebilir ancak kendinizi çoğu zaman bir mücadele içinde bulabilirsiniz. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda da durum aynıdır. Çocuğunuzun öğretmenlerinden destek alabilirsiniz.