Özellikle kış aylarında üşütme her insanın başına gelen bir rahatsızlıktır. Soğuk havalar geldiğinde yetişkinlerin yanı sıra birçok ebeveyn çocuklarının sık sık üşütmesinden şikayet ederler. Yetişkinler için soğuk algınlığı problemi daha kolay çözülse de çocukların bu durumu atlatması biraz zaman alabilir. İşte üşüten çocuklar için ev yapımı karışım tarifi...

Üşütme havaların soğuyarak bazı nedenlerle soğuk alınması nedeniyle meydana gelir. Kış aylarının gelmesi ile birlikte burun akıntıları, öksürük, ateşlenme, boğaz ağrıları ve baş ağrıları gibi birçok üşütme sorunu ortaya çıkabilir.

Üşütme virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Çocuklarda genellikle ateşlenme ile kendini göstermeye başlar. Giderek halsizlik, ishal, mide bulantısı, iştahsızlık ve kuru öksürük belirtileri ile durum daha da vahimleşmeye başlar. Eczaneden alınan reçetesiz ilaçlar çocuğunuz için oldukça sakıncalıdır.

Çocuğunuzda soğuk algınlığı ve üşütme gözlemlediğinizde onlar için endişelenebilir ve daha iyi hissettirmek için elinizden geleni yaparsınız. Çocuğunuz üşütme semptomlarını ağır geçirmediği sürece mümkün olduğu kadar ilaçlardan uzak tutmanızda fayda var ve tüm bu soğuk algınlığı ilaçlarından ziyade evinizde yapacağınız çeşitli bitkisel karışımlarla çocuğunuzu sağlığına kavuşturabilirsiniz işte çocuğunuzun kış boyu soğuk algınlığı ve öksürük ile mücadele için bazı doğal ev ilaçları…

SOĞUK ALGINLIĞI VE KURU ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Çocuklar üşüttüğünde genellikle geceleri kuru öksürük sorunu yaşarlar. Bu doğal karışım çocuğunuzun kuru öksürüğünü yatıştıracak ve soğuk algınlığına iyi gelecektir.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bal

Çeyrek yemek kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Çeyrek yemek kaşığı kırmızıbiber

YAPILIŞI

Bir kabın içerisinde malzemeleri karıştırın. Her gün bir kaşık çocuğunuza içirin. Çocuğunuza içirmekte zorluk çekerseniz içine bir miktar daha bal ilavesi yapabilirsiniz.