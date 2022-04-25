Utangaç mı kendine güvenen biri misin? Resmi nasıl gördüğün kişiliğin hakkında ipuçları veriyor

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu resmi nasıl gördüğünüz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor olabilir...

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Sosyal medyada sık sık paylaşılan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Buna göre, bir resme bakarak, utangaç ve sessiz mi yoksa kendinden emin ve inatçı mı olduğunuzu saniyeler içinde anlayabileceksiniz…

TikTok yıldızı Charles Meriot, tarafından paylaşılan bir görselin, kişilik hakkında ipuçları verebileceği iddia edildi.

Meriot, resmi paylaştıktan sonra takipçilerine ‘İlk olarak ne gördünüz?’ diye sordu. Meriot, izleyicinin görüntüyü incelemesi için biraz zaman verdikten sonra görüntüde iki figürün yer aldığını belirtti. Bir tavuk veya bir dudak.

İçerik oluşturucuya göre, resme bakıp ilk gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında gizli bir gerçeği ortaya çıkarıyor.

Meriot, “Önce tavuğu gördüyseniz, oldukça utangaçsınız demektir,” dedi. Ancak eğer ağız gördüyseniz bunun tam zıttınız. Meriot, “Önce ağzı gördüyseniz, kendinize güvenen, güçlü ve daha bağımsız birisiniz” dedi. Meriot, “Ancak bunun bir dezavantajı var. İşler tam olarak istediğiniz gibi gitmediğinde biraz inatçı ve agresif olabilirsiniz” diye ekledi.

Görüntü ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kullanıcı, “Hâlâ tavuğu görmeye çalışıyorum” diye yazdı. Kafası karışık başka bir kişi ise, “Tavuğu yiyen bir ağız gördüm” dedi.

Bir diğeri, horozun gözünü tamamen başka bir şey zannettiğini açıkladı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise Meriot’u bir şeyler uydurmakla suçladı.

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