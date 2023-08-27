Uydu takip cihazı takılan ‘Selcen Sultan’ denize kavuştu

Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarının yanı sıra İztuzu kumsalına ilk kez yumurta bırakan 70 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağası 'Selcen Sultan'a güneş enerjili uydu takip cihazı takılarak denize gönderildi.

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Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan ‘Siyah Papatya’, ‘Bella’, ‘Artemisia’ ismi verilen caretta caretta cinsi üç deniz kaplumbağası ile ‘Selcen Sultan’, ‘Manolya’, ‘Defne’, ‘Calipso’ ve ‘Aybala’ adı verilen beş yeşil deniz kaplumbağası da doğal yaşamına kavuştu.



DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska yeşil deniz kaplumbağalarının normalde Mersin, Adana, Hatay bölgesine yuva yaparken bu sene ilk defa Dalyan kumsalında yuva yaptığını söyledi.

‘Selcen Sultan’ adl kaplumbağayı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan bir cihazla takip edeceklerini belirten Kaska, “Bu yeşil deniz kaplumbağası buraya tekrar yuvalamak için gelmese bile Akdeniz’de nerelere göç ediyor, nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor bunları anlamış olacağız”diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Cumhuriyet’in 100. yılında fakülte ve her araştırma merkezinin yüzüncü yıla uygun bir etkinlik yapmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Etkinliklerin en güzelini DEKAMER’de yaşadıklarını vurgulayan Kutluhan, “DEKAMER, üreten, hayata rehber olan, şehirle bütünleşme, doğayla bütünleşme, insanla, toplumla bütünleşen üniversitemizin vizyonunu taşıyor. Çünkü çok büyük bir hizmet görüyor. Bu hizmetin en önemlisi gerçekten son yıllarda hatta çağımızda diyebiliriz doğaya olan ilginin azalması, doğanın bir yerde katliamının önüne geçilmesi için DEKAMER öncülük ediyor. Biz üniversite olarak DEKAMER’i sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu. (AA)