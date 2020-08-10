Uygur Kardeşler’den ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı pankart

Kütahya Belediyesi, Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu Yaz Etkinlikleri kapsamında ‘Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahne Muhabbet’ adlı 2 kişilik gösterimi ilk kez Kütahya’da sahneledi. MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler program sonunda kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı pankart açtılar.

Kütahya Belediyesi’nin, Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu Yaz Etkinlikleri kapsamında Türk Tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un oğulları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un ‘Şahne Muhabbet' adlı 2 kişilik gösterimi ile başladı.

BABALARININ RESMİ OLAN PLAKET HEDİYE EDİLDİ

Oyuncu Özgür Özgülgün sunumuyla gerçekleşen programda programı izleyen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Corona virüsü salgınına karşı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre oturdular ve maske taktılar. 9 Ağustos doğum tarihi olan Türk Tiyatrosunun usta isimlerinden rahmetli Nejat Uygur'un doğum yıldönümü nedeniyle oyunu sahneleyen çocukları Süheyl Uygur ile Behzat Uygur'a, Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık tarafından üzerinde Nejat Uygur'un resminin ve ‘Büyük usta Nejat Uygur’un doğum günü anısına’ ifadelerinin yer aldığı plaket hediye edildi.

Yaz etkinlikleri gecesinde konuşan başkan Işık, “Böyle anlamlı bir gecede şehrimize gelip hem rahmetli büyük usta Nejat Uygur'u bizlere tekrar hatırlatan, hem de bu mutluluğu bizlere yaşatan Uygur Kardeşlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

PANKART AÇTILAR

Süheyl ve Behzat Uygur'un gösteriminin ardından başkan Işık ile Uygur Kardeşler kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üzerinde ‘Kadına Şiddete Hayır' yazılı pankart açtılar.