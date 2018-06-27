Uyuşturucu bağımlılığına bağlı ölümlerde birinci sıradayız

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü sebebiyle açıklamalar yaptı. Öney, bonzai kullanımının son 5 yılda önemli bir artış gösterdiğini vurgularken, Türkiye'nin sentetik uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri içinde birinci sırada olduğunu söyledi.

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Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran'dan 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

DÜNYADA İLK SIRADAYIZ!

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ülkemizde de son yıllarda ciddi artışlar göstermiştir. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünyada 29.5 milyon bağımlı bulunmaktadır. Ülkemizde de durum gün geçtikçe kanayan yara haline gelmiştir. Bonzai kullanımı 5 yılda 15 kat artış göstermiştir. 2017 yılında Dünya genelinde 207 bin kişi yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirirken ülkemiz ise sentetik uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında birinci olmuştur.

UYUŞTURUCU TÜRKİYE'nin EN ÖNEMLİ SORUNU HALİNE GELMEKTEDİR!

Uyuşturucu kullanımı ülkemizde 9 yaş sınırına kadar inmiştir. Ülkemizle ilgili gerek uluslararası gerekse yerelde yapılan araştırmalar gösteriyor ki; uyuşturucu belası şu an Cumhuriyet tarihimizin en üst noktasındadır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında mahkemelerce verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararları uyarınca 49 bin 561'i yetişkin ve 3 bin 254'ü çocuk olmak üzere toplam 52 bin 815 kişi cezaevine girmemiştir. Bakanlığın istatistiklerine göre, toplam 280 bin 675 kişi tutuklanmak yerine adli kontrolle bırakılmıştır. 71 kişiye ise cezaevi yerine konutta infaz kararı verilmiştir. Şu an en önemli sorunlarımızdan biri olan bu konuyla en hızlı şekilde ilgilenilmeli, acilen yeni politikalar üretilmeli ve ülkemizin gençlerinin daha fazla batağa sürüklenmesinin önüne geçilmelidir.

HEPİMİZİN ORTAK GÜNDEMİ OLMALI!

Biz platform olarak tüm yerel yönetimlere, partilere, STK'lara ve hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Platform Başkan Yardımcımız ve eski bir bağımlı olan Derya Ülger, Özgür Güngör, Av. Irmak Gök ve Kahraman Eroğlu gibi konuya hakim değerli isimlerle A'dan Z'ye toplumun her kesiminin sorunu olan bu konuyu daha fazla derinleştirmeden ortak akılla çözüme kavuşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. AMATEM ve emniyet güçleri bu konuda tek başına yeterli gelememektedir. Bu konu aynı zamanda psikolojik, fizyolojik ve sosyo- ekonomik bir sorundur. Bu nedenle salt bir güvenlik sorunu ötesinde değerlendirilerek toplumsal bir çabanın parçası olunmalıdır. Her belediyede “özel rehabilitasyon merkezleri” kurularak kullanıcıları ve ailelerini rencide etmeden bir tedavi süreci başlatılmalıdır. Mahalleler ve sokaklar damgalanmadan çalışmalar yapılmalıdır. Hassas ve güvenlik açısından tedbir içeren çözümler üretilmelidir. Amacımız sadece kullanımı engellemek değil aynı zamanda satışı önlemektir. Bu konuda güvenlik birimleriyle ortak bir çalışma yürütülmelidir. Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadele gününde konuya hassasiyet göstermek ve topyekün mücadele etmek üzere tüm ülkemize çağrımızı sevgi ve saygılarımızla sunuyoruz.