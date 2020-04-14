Uzaktan sağlık hizmeti: Teletıp

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle rutin kontroller veya dışında kalan sağlık problemleri için bile hastaneye gitmekten çekinildiği bu günlerde, teletıp uygulamaları daha da önem kazanmış duruma geldi.

Hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesi olarak da tanımlayabileceğimiz ‘TeleTıp’ uygulaması dünyanın birçok ülkesinde corona virüsü nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladı. Evde insanlar kendilerini ve toplumun diğer üyelerini korumak amacıyla sosyal izolasyona başvurduğu bu dönemde, özellikle takip gerektiren hastalığı bulunan kişiler için uzaktan sağlık danışmanlığı hizmetleri önemli bir seçeneğe dönüştü.

“TELETIP HİZMETİ ÖNEM KAZANDI”



Teletıp Sektörü'nde çözüm ortaklığı yapan Abuşoğlu, “Online sağlık hizmetlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde, evlerimizden çıkmamıza gerek kalmadan doktor görüşmesi yapmak, tıbbi görüş almak ve sağlığımızı korumaya devam etmek çok değerli” dedi.

