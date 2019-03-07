‘Üzerinizdeki cam tavanı kırın’ (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken yurdun her yerinden başarılı kadınların hikayeleri geliyor. Erkeklerin hakim oldukları işlerde önemli görevlerin üstesinden başarıyla gelen kadınlar, sahip oldukları gücün farkında olduklarını gösteriyorlar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çağrıda bulunarak, "Üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar." diyerek bütün kadınları yüreklendirdi.

LİMANIN YÜKÜNÜ EMEL ÇEKİYOR



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Emel Ören, kentteki uluslararası limanda devasa boyutu nedeniyle “canavar” olarak adlandırılan konteyner istifleme makinesini (reach stacker) kullanarak, bu işi sadece erkeklerin yapabileceği algısını kırıyor. (AA)

İZMİR KÖRFEZİ’NİN SULTANI



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ´de görev yapan Kamile Koç, İzmir Körfezi´nde tek kadın kaptan olmanın haklı gururunu yaşıyor. 18 yıllık uzun yol kaptanlığı sonrasında, 7 aydır İZDENİZ’in gözde gemisi 1881 Atatürk’te kaptanlık yapan Koç, mesai arkadaşları arasında ‘Körfezin Sultanı’ olarak tanınıyor. İzmirliler’in sıcaklığı ve samimiyetinden fazlasıyla memnun olan Koç, “İnsanlar gemiden inerken veya binerken beni görünce el sallıyorlar; alkışlayanlar bile var. İzmir´de yaşamaktan ve İZDENİZ´de olmaktan çok memnunum” dedi. (DHA)

TONLARCA AĞIRLIK OJELİ PARMAKLARA EMANET



Kocaeli'de bulunan konteyner limanına puantör olarak işe başlayan 30 yaşındaki Rabia Alhan, azmi ve cesareti ile kullanmayı öğrendiği metrelerce yükseklikteki vince çıkarak günde yüzlerce tonluk yükleri ojeli parmakları ile taşıyor. Kadınların çalışma konusundaki titizliğini işine yansıttığını ifade eden Alhan, “Daha dikkatliyiz erkeklere oranla. Bunu onlar da kabul ediyor. Makinalarda bir aksaklık olunca, hemen baktıralım diyoruz. İstiflere daha özenli çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kaskımı boncuklarla süsledim. Onları sürekli değiştirmem gerekiyor. İlginç geldiği için sürekli birer tane sökenler oluyor” diye konuştu.(İHA)

KADINLAR İÇİN DERNEK KURDU



Boşandıktan sonra çocuklarına bakabilmek için girdiği kozmetik sektöründe bir başarı hikayesine imza atan Hatice Nur Uzgenç, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kadınlar için dernek kurup meslek eğitimleri vermeye başladı. GÜÇKADER Genel Başkanı Hatice Nur Uzgenç, “Başlarken hiçbir şey kolay değildi. Maddi, manevi desteğe sahip değildim. Çok inanarak yaptığım için başardım. Yaşadığım zorlukları da unutmadım. Başka insanlara fayda sağlamak istedim”. (AA)

ULAŞIMDA KADIN FARKI



Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’de (BURULAŞ) 869 otobüs şoförü içinde sadece 1 kadın çalışan bulunurken, 154 vatmanın ise 4’ü kadınlardan oluşuyor. Kadın sürücüler, günde yaklaşık 500 bin yolcu taşıyan araçların kullanılmasında gösterdikleri performansla takdir topluyor. BURULAŞ’ın tek kadın otobüs şoförü 42 yaşındaki Ayşen Akçay, 10 yıldır büyük araç kullandığını, son bir yıldır da belediyede çalıştığını söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi Akçay, bugüne kadar kamyon, tır, otobüs, minibüs ve servis araçları kullandığını, en büyük hayalinin ise BURULAŞ’ta otobüs şoförlüğü yapmak olduğunu dile getirdi. (AA)

KADINLAR, YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYOR



Türkiye’nin en büyük fidanlıklarından Eskişehir Orman Fidanlığında çalışan 100 kadın işçi, tohumdan çimlendirmeye, bakımdan sulamaya kadar birçok işi üstlenerek yeşil bir dünya için emek harcıyor. Doğadan toplanan tohumları tüplere diken kadınların büyütüp 1-2 metreye kadar boylandırdığı fidanlar, ülkenin dört bir tarafında toprakla buluşturuluyor. Kadın işçilerden Ayşe Tetik, “Eskiden, doğduğum Seyitgazi ilçesindeki bazı ağlarda pek ağaç yoktu, şimdilerde fidanlar dikilip

ağaçlar yetişti. Dağların yeşillenmesinde emeğimin olması mutlu ediyor” dedi. (AA)

EV HANIMLIĞINDAN KULÜP BAŞKANLIĞINA



Paralimpik milli okçu Handan Biroğlu, kendisini milli takıma taşıyan ve kapatılmak üzere olan Onok Kulübünü satın alarak yeni sporcular yetiştiriyor. Şehirlerarası yolcu otobüsünün 2001 yılında devrilmesi sonucu 21 yaşında omurilik felci olan Handan, hayatın kendisini yenilikler sunduğunu anlattı ve şöyle konuştu: “Onok Kulübü başkanlığını yapıyorum. 34 yaşına kadar ev hanımıyken daha sonra sporun içinde olup milli olmak, daha sonra paralimpik oyunları görmek. Hayat hep bir basamak üste çıktı. 80 sporcumuz var. 8 yaş üzeri erkek ve kadın ile 5 engelli sporcum var. Hepsine aynı ilgiyi gösteriyorum. Sporcular belli bir kademeye geldikten sonra bize ihtiyaçları kalmıyor. Biz sadece mental olarak yardımcı oluyoruz. Sporcularımız ilk önce spor ahlakıyla yetişsin ve insan olsunlar diyorum.” (AA)

ANTALYA’DA ULAŞIM KADIN VATMANLARA EMANET



Antalya’da, yakın çevrelerinin ‘Bu iş erkek işi yapamazsın’ sözlerini dinlemeden, şoförlük ve vatmanlığı meslek edinen kadınlar, kent içi ulaşımda erkek meslektaşlarıyla aynı şartlarda çalışıyor. (DHA)

KADIN KOMUTANLAR VATAN NÖBETİNDE

Jandarma’da görevli kadın personel, ailelerine karşı taşıdıkları sorumlulukların yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor.

“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR”

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli kadınlar, zor gibi görünen işleri başarıyla yapıyor. Parkın temizliğini yapan kadınlar aynı zamanda çim ekiyor, kar kürüyor. İşçi Perihan Çınar, “Kadın isterse her şeyi başarır” diyor.

“ÜZERİNİZDEKİ CAM TAVANI KIRIN”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çağrıda bulunarak, “Üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o ‘cam tavanı’ kırsınlar.” dedi.