Uzman önerdi: Teknoloji bağımlılığının bozduğu evlilikler için tavsiyeler

Alanında uzman bir psikoterapist ve siber psikolog, teknolojinin son derece ön planda bir dünyada evliliğinizi nasıl tekrar düzene oturtacağınıza dair tavsiyelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Çift terapileri yapan psikoterapist Elaine Kasket, son 15 yıllık terapi sürecini gözden geçirdiğinde gördüğü tüm çiftlerin dörtte üçünün en azından bir telefon yüzünden sorun yaşadığını söylüyor.

Türkiye’deki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden araştırmacıların, 712 evli insan üzerinde yaptığı araştırmaya atıfta bulunan Kasket, ilişkide partnere özen göstermek yerine telefonla ilgilenmenin ilişkideki samimiyet, güven ve özgüven duygularını azalttığını ve ileriki seviyelerde ilişkiye ölümcül bir darbe indirebileceğini söyledi.

Phubbing olarak tanımlanan yeni nesil tabir, insanların akıllı telefonlarına gömülüp yanındakilerle ilgilenmemesi anlamına geliyor.

Araştırma ekibi de, bu olgunun “günümüzün teknolojik olarak gelişmiş toplumlarında yaygın olarak gözlemlendiğini” ve “evlilikteki çatışmanın çoğunlukla insanların değer verdikleri kişiler tarafından göz ardı edildiğinde ortaya çıktığını” söyledi.

KARŞIDAKİ KİŞİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, “partner phubbing”, eşler arasında daha fazla kıskançlık, azalan konuşma kalitesi ve depresyon ile bağlantılı çıktı. Eşinin telefonunda olup bitenlerden haberdar olmayan, kendini dışlanmış hisseden kişiler, dikkatlerini dağıtmak için pes edip kendi cihazlarına dönebilir ve bu da çiftlerin karşılıklı kopukluk sarmalına yol açabilir.

Psikoterapiste göre, telefonuna fazla gömülen kişiler, eşleriyle doğrudan iletişim kuracak kadar cesur olmadıkları mesajını iletmek için cihazlarını kullanıyor olabilirler.

Bununla beraber Kasket, insanların düşündüğü kadar çaresiz olmadıklarını ve hem teknolojiyle hem de onu kullanan insanlarla olan ilişkiyi şekillendirme gücüne sahip olduklarını söylüyor. Uzmana göre; sorunu kabul etmek, sınırlar çizmek ve dikkati başka yöne dağıtmak gibi yöntemler mücadele için önem taşıyor.

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