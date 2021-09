Uzmanından değil 110 yaşındaki Dursun Ali Dede’den uzun yaşamın sırrı

Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’da gören 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin, uzun yaşamanın sırrını her gün yediği bir kaşık organik köy tereyağına bağlıyor.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde yaşayan 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin tereyağının yanı sıra soğanı ve zeytini sofrasından eksik etmiyor.

Gençlik yıllarından bu yana tereyağına düşkün olan Keskin, her sabah en az bir kaşık tereyağı yiyor.

Önceden 5 tane inekleri olduğunu dile getiren Keskin, tereyağının kendisi için vazgeçilmez bir gıda olduğunu söyledi.

110 yaşında olan Keskin, bu süre zarfında birçok önemli olaya da tanıklık etti. Cumhuriyet’in kuruluş kutlamalarına Of’ta katılan Keskin, Samsun’a çalışmak için gittiği yıllarda Atatürk’ü yakından görme fırsatı buldu.

Eşi Emine Keskin (88) ile 70 yıldır evli olan Dursun Ali Keskin’in 6 da çocuğa var.

“TEREYAĞINI ÇOK SEVERİM”

Tereyağını çok sevdiğini söyleyen Dursun Ali Keskin, “Tereyağını çok severim. Her gün mutlaka bir kaşık tereyağı yerim. Gurbetlerde çok çalıştım. Samsun’a çalışmaya gitmiştim. Atatürk vapurla gelmişti. Orada gördüm kendisini. Gençti. Cumhuriyet ilan edildiğinde Of’taydım. Burada kutlamalara katıldım” dedi.

Babasının 110 yaşını geçtiğini belirten Nuri Keskin (55) ise “Gurbete giderlerdi. Yanlarında hep soğan, ekmek, zeytin olurdu. Babam her sabah 1 kaşık tereyağı yer. Şu an 110 yaşında hâlâ daha yer. Yayık vurulduğu zaman ondan hemen bir kaşık yerdi. Doktorlar tereyağı yemeyin diyor ama babamda şeker, tansiyon yok. Lahana, mısır ekmeğini sever. Şu an prostat ve ciğer sorunları var. Büyük bir sağlık problemi yok” diye konuştu. (İHA)



