Uzmanından ‘köy göçüren’ uyarısı

Doğal alanlarda yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, hangisinin zehirli hangisinin zehirsiz olduğunu tam olarak bilmiyor. Genellikle kültür, kanlıca ve kuzu göbeği mantarlarının zehirsiz olduğunu bilen vatandaşlar, doğada sıklıkla bulunan köy göçüren mantarını da toplayarak tüketebiliyor.

“DÜNYADA EN ÇOK ÖLÜME NEDEN OLAN MANTAR”

Köy göçüren mantarının dünyada en çok ölüme neden olan mantar olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, vatandaşlara uyarılarda bulundu:

“Aslında mantarların birçoğu zehirsizdir. Dönem dönem zehirsiz mantarlara denk gelen insanlar her tür mantarın zehirsiz olabileceğini düşünüyor ve bir gün zehirlisine denk geldiklerinde ki bunların içerisinde Amanita phalloides isimli bir mantar bulunmaktadır.”

“Kahverengimsi yeşilimsi bir renk daha da büyüyüp büyük bir şapka şeklini alabiliyor. Bu mantar dünyada en çok insan öldüren doğal bir mantardır. Çok fazla yetişir. Bunun gibi ölüme neden olan başka mantarlar da vardır.”

“Öldürmese de zehirlemeye sebep olan organ kayıplarına neden olan başka mantarlar da vardır. Bunlardan kurtulmak çok zordur. Bunları ayırt etmek zordur. Bu nedenle kişiler çok eskiden beri bildikleri ve tükettikleri mantarlar varsa ancak onları tüketmeli ve bilmedikleri hiçbir mantarın tüketimine girmemeli. ” (İHA)