Uzmanından uyarı: Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde önemli konulardan biri olan gıdaların güvenli temin edilmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marketlerde ürünlerin elle değil gözle seçilmesi gerektiğini belirten Erbaş, markette geçirilen süreyi kısaltmak için de önceden alışveriş listesi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi konusunda yazılı açıklamalarda bulundu.

“ÖNCE BİR LİSTE OLUŞTURMALIYIZ”

Corona virüsü tehlikesinin uzun bir süre devam edebilme ihtimalini göze alarak günlük hayatımızda alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere birçok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini belirten Erbaş şunları söyledi:

* Markete gitmeden önce bir liste oluşturmalıyız. Listemize ihtiyaçların meyveler, sebzeler ve süt ürünleri gibi gruplandırılarak mantıksal bir sıra ile yazmalıyız. Markette geçirilen süreyi kısaltacağını ve alışverişte nakit para yerine temassız ödeme yapan kredi kartı kullanılmasının, alışverişe giderken maske, eldiven, dezenfektanlı veya kolonyalı mendiller bulundurulmasının korunma seviyesini yükseltecektir.

“SOSYAL MESAFE VE PAKETLENMİŞ GIDALAR”

Market arabasının tutma yerinin eldivenli bir şekilde dezenfektanlı mendille silinmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

* Market içerisinde sosyal mesafemizi koruyarak alışveriş yapmaya dikkat edilmeli. Temel olarak, açıkta satılan ürünler yerine fabrikada paketlenmiş veya markette poşetlenmiş ürünleri tercih etmenin oldukça koruyucu bir davranış olacaktır.

* Alışverişte sağlıklı beslenmeye ve bağışıklık sistemine yardımcı olan yumurta, et ve süt gibi proteinli gıdalar ve kırmızı, mor, yeşil, sarı ve beyaz gibi doğal renkleri birbirinden farklı vitamin ve minerallerce zengin meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

* Bunlara ilave olarak yoğurt, kefir, boza ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalara, kekik ve zerdeçal gibi antioksidan özellikli baharatlara, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi çinko mineralince zengin tuzsuz kabuklu yemişlere de bağışıklık sistemini desteklemeleri nedeniyle öncelik verilmesi gerekir.

“ELLE DEĞİL GÖZLE SEÇİLMELİ”

Marketlerde ürünlerin elle değil gözle seçilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş şöyle noktaladı:

* Eve gelindiğinde market poşetleri içerisindeki et ve süt gibi bozulabilir ürünler ayırıldıktan sonra market poşetlerinin balkon gibi havadar bir yere çıkartılarak birkaç saat bekletilmeli. Açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı doksan derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulmalı.

* Salata ve meyveler gibi çiğ olarak pişirilmeden tüketilen gıdalar, bir ön yıkama işleminden geçirildikten sonra derin bir kap içerisindeki sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmeli ve sonra iyi bir şekilde ovalanarak akan suyun altında yıkanmalıdır.

* Aalışverişlerde tek kullanımlık poşetlerin kullanılması gerektiğini ve poşetlerin başka amaçlarla kullanılmadan iç içe geçirilerek geri dönüşüme atılması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) gıdalarda veya gıda ambalajlarında korona virüsün çoğaldığına ve buralardan insana bulaştığına dair bir bildirimde bulunmamıştır.

* Ancak gıdaların tedarik ve hazırlanma süreçlerinde kişilere bir bulaşma olabileceği de göz önünde bulundurularak alışverişte özen gösterilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir”