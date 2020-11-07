Uzmanlar önerdi: Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla corona virüsü ve gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler soluğu aktarlarda aldı. Bu dönemin en çok tercih edilen bitki çaylarının başında ıhlamur geliyor. Kilosu 150 liraya kadar çıkan ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini belirten Aile Hekimi Serhat Koran, "Günde iki fincan ıhlamur solunumu rahatlatıyor, nefes açıyor" dedi.

Bu yıl havaların sıcak seyretmesi ıhlamur üretimini de düşürdü. Bu düşüş aktarlardaki ıhlamur fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Faydasıyla dikkat çeken ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini anlatan Aile Hekimi Serhat Koran, “Ihlamuru günde iki defa sıcak bir su içerisine atıp demleyerek kullanmakta fayda var. Çünkü yapraklı ve çiçekli bitkileri kaynatmamak gerekiyor. Demlenmiş bir ıhlamur çayını da tekrar kaynatmamakta fayda var. Fazla kaynatıldığında içerisinde toksin maddeler oluşuyor. Bu da mideye zararlı oluyor” uyarısında bulundu.

TANSİYONU DÜŞÜK OLANLAR DİKKAT!

Ihlamur çayının strese çok iyi geldiğini belirten Serhat Koran, sözlerine şöyle devam etti:

* Bir rahatlama, dinginlik hissi sağlayarak uykuya iyi geliyor. Bağırsaklarda şişkinlik, gaz, kabızlık şikayetlerinde de ıhlamur çayı çok faydalı. Ihlamur çayını tüketirken biraz tansiyon düşürücü etkisi var. Bu anlamda tansiyonu düşük olanların dikkat etmesi gerekiyor.

* Ihlamur çayı terlettiği için tükettikten sonra ekstra 2-3 bardak su içmeyi unutmayın. Fazla tüketildiği zaman ise ishale yol açabiliyor. Bağırsakların fazla çalışmasına neden olabiliyor, tansiyonu düşürebiliyor.

* Kan sulandırıcı etkisi olduğundan kan sulandırıcı kullananlar çok dikkatli olmalı. Gebeliğin son 1-2 haftasında kanamalar yapabilir, lohusalık döneminde var olan kanamaları artırabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi 6 aylıktan küçük çocukların ıhlamuru tüketmemesi gerekiyor. (DHA)

