Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uzmanlar uyardı: Dev çekirgeleri öldürmeyin

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, ülkenin her yerinde sayıları hızla artan dev çekirgelerin korunması gerektiğini belirtti. Satar, boyları 25 santimetreyi bulan dev çekirgelerin, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek çiftçiye yarar sağladığını söyledi. 

Güncellenme: 13:28, 01/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Uzmanlar uyardı: Dev çekirgeleri öldürmeyin

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde görülen ‘Saga Ephippigera’ türü çekirgenin çiftçiye yarar sağladığını belirtti.

Boyları antenleriyle 25 santimetreyi bulan çekirgenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, “Geçmiş yıllarda bu türün korunması için, yaptığımız uyarılar dikkate alındı. İnsanlar artık bu türü öldürmemeye başladı. Sayıları da arttı. Sayıları artan bu tür, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağlıyor. Onları korumamız lazım” dedi.

“BU TÜRE LÜTFEN ZARAR VERMEYELİM”

‘Saga Ephippigera’ türü çekirgenin zararsız bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Satar, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok garipsemeye gerek yok. Bu tür, ülkemizin hemen her tarafında yaygın olan, zararlı böcekleri yiyen türler. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak için, bu haberleri gündeme getirmekte fayda var. Kırsal alanda yaşayanlardan şunu istiyoruz, bu türe lütfen zarar vermeyelim. Bunları koruyalım.”

“Ağaçların üzerinde, deve dikenlerinin üstünde bulabilirsiniz. Sayıları arttı. Dolayısıyla ilaç kullanmadan, bunlar zararlı böcekleri yiyeceği için, çiftçiye ve ürettiriciye de fayda sağlıyor. Bunlara sahip çıkalım.” (DHA)

İlginizi ÇekebilirTürkiye'nin flamingo cenneti kuruduTürkiye'nin flamingo cenneti kuruduİlginizi ÇekebilirTabiat parklarındaki nilüferleri koparanlar yandıTabiat parklarındaki nilüferleri koparanlar yandı
Yayınlanma Tarihi:13:25,