Uzmanlar uyardı: Görürseniz öldürmeyin

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk evlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede Karayılan görüldüğü yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) bilim danışmanı Prof. Dr. Kurtuluş Olgun “Zehirli olmayan kara yılanların davranışları normaldir. Bahar geldi, kış uykusundan uyandılar ve havaların da sıcak olması ile kendilerini göstermeye başladılar” dedi.

“NE KADAR YILAN VARSA, O KADAR AZ FARE VARDIR”

Yılanların görüldüğü alandaki yerleşim yerinde, metruk ve harabe evlerin olduğu görüldüğüne dikkat çeken Olgun, “Bu tür alanlarda fareler de yoğun olarak yaşar. Doğal olarak fareler de yılanların en önemli beslenme grubunun başında gelir. Aslında yılanlardan korkmak değil, burada bulunduklarından dolayı sevinmek lazım. Ne kadar yılan varsa o kadar az fare demektir. Yılanlar sadece metruk alanlarda yaşar, ancak fareler metruk alanlarda yaşadığı gibi, beslenmek için evleri tercih ederler” diyerek farelerin bu tür yılanlardan daha zararlı olduğunu belirtti.

“BU TÜR ZEHİRLİ DEĞİLDİR”

Bazı kişilerin bölgede ilaçlama yapılmasını istediğini, ilaçlama yapıldığı taktirde bölgedeki ekosistemin zarar göreceğini söyleyen Olgun,”Bu tür zehirli yılan türü değildir. Vatandaş yılan gördüğünde sakin kalsın, rahatsız etmesin, hayvanlar kendi yaşam alanlarına dönerler. Metruk evlere girip rahatsız edilmedikçe yılanlar kimseye zarar vermez” diyerek yine bu dönemde ortaya çıkan oluklu kertenkelelere dikkat çekti.

“OLUKLU KERTENKELEYE DİKKAT”

Bu günlerden sonra bir türle ilgili daha yaygın bir şekilde ihbarların geldiğinin görüleceğini belirten Prof. Dr. Kurtuluş Olgun,”Vatandaşların kör yılan dediği Oluklu Kertenkele olarak bilinen silindir şeklinde bir vücuda sahip olan kertenkelelerin, yılan sanılarak öldürülmek istendiğini ne yazık ki her yıl görüyoruz. Bunlar Ege bölgesinde sık görülen, zehirli olmayan, tamamen zararsız bir türdür. Aksine besin zincirindeki zararlı böcekleri tükettiği için insana oldukça yararı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“EKOSİSTEM İÇİN ÇOK ÖNEM TAŞIYORLAR”

EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü'de “Bu canlıların ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Önemli olan bu tür canlıların doğal yaşam alanı olan makilikler, fundalıkların korunmasıdır. Eğer bu doğal alanlar çalı-çırpı ve bozuk orman gözüyle bakılıp tahrip edilmeye devam edilirse, yılanlar, domuzlar, tilkiler, kirpiler, kaplumbağalar gibi birçok canlıyla kentin içinde karşılaşacağız. Yaşadığımız Pandemi de gösterdi ki, doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekiyor” dedi.