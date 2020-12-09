Uzmanlar uyarıyor: Her yıl 8 bin ‘avokado kurbanı’ var

Uzmanlar uyarıyor: Her yıl 8 bin ‘avokado kurbanı’ var

Hollanda'da cerrahlar birliği avokadoya karşı uyarılarda bulundu. Uzmanlar, avokado çekirdeğini bıçakla çıkarırken ciddi yaralanmalar olduğunu bu işlemin kaşıkla yapılması gerektiğini söyledi.

Anavatanı Meksika olan avokadonun dünyada girmediği mutfak kalmadı. Hal böyle olunca avokadoyu keserken meydana gelen yaralanmalar da gittiktçe artan bir sorun haline geldi.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan Plastik Cerrahlar Birliği, avokado keserken yaşanan yaralanmalara karşı bir uyarı yayınladı. Pek çok insanın avokado keserken keskin bir bıçak kullandığını belirten uzmanlar, çekirdeği çıkarmak isterken bıçağın kaydığını ve elin içi veya parmakların bu şekilde kesildiğini aktardı.

Bild’de yer alan habere göre Dr. Annekatrien van de Kar, birlik kesin sayıyı vermese de avokado popüler hale geldikçe yaralanmaların sayısının da arttığını, cerrahların her hafta birkaç vakaya müdahale ettiğini öne sürdü.

Bild, geçmişte ABD’de yapılan bir araştırmaya gönderme yaparak, her yıl yaklaşık 8 bin ‘avokado kurbanı’ olduğunu belirtti. Uzmanlar, avokado çekirdeğinin kaşıkla çıkarılması ve paketleme sırasında yaralanmaya karşı uyarılar yazılması gerektiğini ifade etti.