Üzüm çekirdeği yağı faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeği neye iyi geliyor?

Üzüm çekirdeği yağı, şarap üretiminde kullanılan üzümlerin çekirdeklerinden elde edilen renksiz ve hafif bir yağdır. Üzüm çekirdeği yağı doğal bir güzellik ürünü olarak kozmetik ürünlerde ve ayrıca bitkisel yağlara sağlıklı bir alternatif olarak kullanılır. Peki, üzüm çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeği neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çoklu doymamış yağ asitleri, omega-6 yağ asitleri, beta-karoten ve C, E vitaminleri bakımından zengin olan üzüm çekirdeği yağının cilde, saça ve sağlığa faydaları oldukça fazladır. Şimdi, üzüm çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeği neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Üzüm çekirdeği yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kötü (LDL) kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskine karşı korur.

– Hemoroide bağlı şişlik ve ağrıyı giderir, kanamaları hafifletir.

– Kan dolaşımını artırır.

– Enflamasyonu azaltır.

– Varis ve örümcek damar riskini azaltır.

– Artrit nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve şişmelere karşı rahatlama sağlar.

– Cildi yumuşatır ve esnekliğini artırır.

– Kas yorgunluğuna iyi gelir.

– Sivilce ve akne tedavisinde etkilidir.

– Cilt gözeneklerini temizler.

– Yaraları iyileştirir.

– Cildin nem oranını dengeler.

– Güneş ve yaşlılık lekelerine iyi gelir.

– Göz altı morluklarını giderir.

– Saçı nemlendirir ve yumuşatır.

– Saç dökülmesini engeller.

– Saç diplerinde kepek ve egzama oluşumunu engeller.

– Aromaterapi masajı kaygıyı hafifletmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.



ÖNEMLİ NOT: Üzüm çekirdeği yağının soğuk preslenmiş olanı tercih edilmelidir. Çünkü, soğuk preslenmiş yağlar, ısıtılmadıkları, damıtılmadıkları veya işlenmedikleri için daha aktif bir potansiyele sahiptir. Bu, antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklerinin bozulmadan kalmasına yardımcı olur. Üzüm çekirdeği yağı tüketmenin bilinen bir yan etkisi yoktur, ancak üzümlere alerjisi olan kişiler bunu kullanmamalıdır. Doğal ürünler cilt üzerinde kullanıldığında alerjik reaksiyona neden olma potansiyeline sahiptir. Kızarıklık, kaşıntı yaşarsanız veya durumunuz kötüleşirse doktorunuza başvurun. Ayrıca, kan rahatsızlığı olanlar, ameliyat olmak üzere olanlar ve kan inceltici ilaç alan insanların kullanmaması tavsiye edilir.