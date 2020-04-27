Üzüm hasadında bulunan yer altı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yer altı şehrinin, 2 farklı girişinin daha olduğu tespit edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp, yer altı şehrinin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacaklarını söyledi.

İncesu’ya bağlı Derebağ Mahallesi yakınlarında ‘Kırklar İni’ olarak bilinen bölgeye geçen yıl üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca belediye yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen ve tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin, 2 katlı yer altı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından tahrip edilen yer altı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar olduğu belirlendi.



‘UCU BUCAĞI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Bu yılın başında, 2 girişli yer altı şehrinde yeniden belediye tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu yer altı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yer altı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi. İncesu Belediye Başkanı İlmek, “Yapılan ön araştırmada yer altı şehrinin ucu bucağının olmadığını düşünüyoruz; çünkü çok uzun. Yer altı şehri içerisinde kaya mezarları var; ancak buralar defineciler tarafından tahrip edilmiş. Son tespitlerimize göre yer altı şehrinin 4 girişi var. Daha farklı girişi var mı, incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Yer altı şehrinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra UNESCO’ya Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapacağız” diye konuştu.



Öte yandan corona virüsü nedeniyle ara verilen çalışmanın salgın sonrası yeniden başlayacağı belirtildi. DHA