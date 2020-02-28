Üzüm sirkesi yaş ve kuru üzümden, üzüm şırası konsantresinden veya uçar asit miktarı asetik asit cinsinden sınırı aşmış şaraplardan elde edilen sirkedir. Özellikle salatalarda, çorbalarda ve turşu yapımında kullandığınız üzüm sirkesi hem iştah açıcı hem de hazmı kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Peki, üzüm sirkesinin faydaları nelerdir? Üzüm sirkesi neye iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Üzüm sirkesi yeşil, kırmızı veya siyah üzüm gibi farklı üzüm çeşitlerinden yapılır. Üzüm sirkesi tam bir şifa kaynağıdır, cilt sorunlarından, kilo vermeye, yaraları iyileştirmeye ve boğaz ağrısını gidermeye kadar pek çok etkileyici sağlık yararı vardır. Şimdi, üzüm sirkesinin faydaları nelerdir? Üzüm sirkesi neye iyi gelir? Gelin hep birlikte daha yakından öğrenelim.

ÜZÜM SİRKESİNİN FAYDALARI

Üzüm sirkesinin insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

* Üzüm sirkesi dolgunluk hislerini artırarak ve açlık hormonlarının salınmasını geciktirerek kilo kaybını destekleyebilir.

* Üzüm sirkesindeki yüksek asetik asit ve polifenol seviyeleri kalp hastalığı için risk faktörleri olabilecek toplam kolesterol, kan basıncı ve trigliseritlerin düşürülmesine yardımcı olabilir.

* Bazı çalışmalar üzüm sirkesinin insülin tepkisinde olumlu etki yaratabilecek bazı doğal bileşikler içerdiğini göstermiştir. Başka bir deyişle, kan şekeri seviyesini korumak için yardımcı olur.

* Tip 2 diyabet, çoğunlukla kilo alımı ile ilgili problemi olanların yaşadığı diyabet türüdür. Vücuttaki yağlar, insülinin kan şekeri seviyesini yönetmek için en uygun şekilde çalışmasını sağlar. Üzüm sirkesi, vücüt ağırlığını azaltmaya ve aynı zamanda insülin yanıtını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

* Bir çorba kaşığı üzüm sirkesini bir bardak su ile karıştırarak ve günde üç kez gargara yapmak boğaz ağrısı ve bademcikleri tedavi etmenize yardımcı olabilir.

* Üzüm sirkesi midenin çalışmasını düzenler ve onları enfekte edebilecek toksinleri, bakterileri ve virüsleri temizler.

* Üzüm sirkesi saç folikülünü güçlendirir ve daha fazla parlaklık ve güç verir. Kafa derisine üzüm sirkesi ile masaj yapılırsa, kafa derisinin maruz kaldığı mantarları da öldürür.

* Üzüm sirkesinin cilt için faydalarına gelince, hasarlı dokuyu onarmanın yanı sıra cilt dokusunun güçlenmesine yardımcı olur, böylece cilde tazelik verir ve aynı zamanda yaşlanma belirtilerinin gecikmesini sağlar.

* Üzüm sirkesini sadece sağlık amaçlı olarak değil, evinizin pek çok alanında doğal bir temizlik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.