Üzümün faydaları nelerdir? Üzümün besin değerleri ve yararları

Meyvelerin kraliçesi olarak bilinen üzüm, insan vücuduna en faydalı meyvelerden biridir. Çok sayıda vitamin ve mineral içeren üzümlerin yeşil, kırmızı, siyah, sarı ve pembe olmak üzere birçok çeşidi vardır. Peki, Üzümün faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İnsan sağlığına sayısız olumlu etkisi olan üzüm, Akdeniz bölgesine ve Orta Asya’ya özgüdür. Yaprak döken odunsu bir asmada kümeler halinde yetişir. Kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olan üzümün faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… Üzümün faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ÜZÜM HAKKINDA

Üzümler; tadı, dokusu, lezzeti, çeşitliliği nedeniyle dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Üzüm, Vitis cinsinin çok yıllık ve yaprak döken odunsu bir asması üzerinde kümeler halinde yetişen küçük, yuvarlak meyvelerdir. Bu popüler ve lezzetli meyve aynı zamanda birçok önemli besinle doludur. Üzüm bitkisinin meyvesi dışında, çekirdekleri şişliği azaltmaya ve diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olduklarından sağlık için de faydalıdır. Üzüm çekirdeği ekstresi, yüksek antioksidan içeriğine sahiptir.

ÜZÜMÜN BESİN DEĞERLERİ

100g üzümde aşağıdakiler bulunur:

Su: 84,29 g

Enerji: 57 kcal

Protein: 0.81 g

Toplam yağ: 0,47 g

Karbonhidrat: 13.93 g

Lif: 3.9 g

Kalsiyum: 37 mg

Demir: 0.26 mg

Magnezyum: 14 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 203 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.11 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 6.5 mg

Riboflavin: 1.5 mg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 67 İÜ

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

ÜZÜMÜN FAYDALARI

Üzümün sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp hastalıklarını önler

Üzüm, kandaki nitrik oksit seviyelerini yükseltir, bu da kan pıhtılarını önler ve genel kardiyovasküler sağlığa yardımcı olur. Bu nedenle üzüm, kalp krizi olasılığını azaltmak için etkili bir yoldur. Üzümlerde bulunan antioksidanlar, kan damarlarını tıkayan ve çeşitli koroner hastalıklara ana katkı yapan LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu önler. Üzümler ayrıca üzümlere güçlü antioksidanlar ile birlikte rengini veren bazı flavonoidlere sahiptir. Üzümlerdeki iki ana antioksidan türü resveratrol ve kuersetindir ve bu iki bileşik, vücudu tehdit eden ve LDL kolesterolün atardamarlara zararlı etkilerini uyaran serbest radikallerin etkilerini yok eder. Ayrıca, bu iki antioksidan flavonoid, trombosit topaklanmasını azaltmak ve toksinleri kandan süzmek için bir temizlik ekibi olarak görev yapar.

Kabızlığı rahatlatır

Üzüm, kabızlığın giderilmesinde ve yok edilmesinde çok etkilidir. Müshil yiyecek olarak sınıflandırılırlar çünkü organik asit, şeker ve selüloz içerirler.

Astım tedavisi

İyi bilinen terapötik değerleri nedeniyle, üzüm astım tedavisi için kullanılabilir. Buna ek olarak, üzümlerin nemlendirici gücü de yüksektir, bu da ciğerlerde bulunan nemi arttırır ve astımsal olayları azaltır.

Kemikleri güçlendirmek

Üzüm, hepsi kemiklerin oluşumunda ve kuvvetinde önemli olan bakır, demir ve manganez gibi harika bir mikro besin kaynağıdır. Düzenli olarak diyetinize üzüm eklemek, osteoporoz gibi yaşa bağlı koşulların başlamasını önleyebilir. Manganez vücutta protein metabolizmasına , kollajen oluşumuna ve sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olan son derece önemli bir elementtir.

Migreni rahatlatır

Üzüm suyu, migreni tedavi etmek için önemli bir ilaçtır. Sabahları, ilave su karıştırılmadan içilmelidir. İronik olarak, kırmızı şarap içmek genellikle migren nedeni olarak kabul edilir, ancak üzüm suyu ve üzüm çekirdeği ekstresi soruna bir çözüm olarak kabul edilir. Kimyasal dengesizlikler, uykusuzluk, havadaki değişiklikler veya diyet yetersizlikleri gibi birçok migren nedeni vardır. Genel olarak alkol migrenlere neden olur, ancak üzümlerde aynı hastalığa neden olabilecek ve iyileştirebilecek çok fazla antioksidan vardır.

Yorgunluğu azaltır

Karbonhidratları enerjiye çevirmek için gereken bir B vitamini olan riboflavinde üzümde yüksek oranda bulunur. Üzüm hem sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı hem de riboflavin açısından yüksektir. 1 bardak üzüm yemek karbonhidrat ve besleyici enerji artışı sağlar.

Diş bakımı

Kırmızı üzüm çekirdeği ekstresi, potansiyel diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir.

Kilo kaybı

Kilo vermek için, üzüm gibi, enerji yoğunluğu düşük veya kalorisi düşük yiyecekler yemelisiniz. Bu daha az kalori ile tok hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar flavonoidlerle dolu üzümleri yemenin sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Alzheimer riskini azaltır

Üzümlerde bulunan faydalı bir polifenol olan Resveratrol, Alzheimer hastalığı olan hastalarda amiloidal-beta peptit seviyelerini azaltır. Araştırmalar, üzümlerin beyin sağlığını iyileştirebileceğini ve dejeneratif sinir hastalıklarının başlangıcını geciktirebileceğini göstermektedir. Bir araştırma, üzüm suyunun hafif bilişsel bozulma gösteren yaşlı insanların beyin fonksiyonlarını bile iyileştirebileceğini öne sürüyor. Üzüm bileşenleri ile sinir sistemleri arasındaki tam etkileşimi belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Maküler dejenerasyonu önler

Kırmızı üzüm, yaşa bağlı görme kaybını ve maküler dejenerasyonu önleyebilir. Üzüm bakımından zengin bir diyetin göz sağlığını destekleyerek, görmeyi tehdit edici retina hastalıklarını önleyebileceği öne sürülmektedir.