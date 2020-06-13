Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatılıyor. Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için harekete geçildi.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle Sonbahar’da çalışmalara başlanılacağı ve toplam 12 milyon TL'lik üstyapı çalışmasının gerçekleştirileceği Uzungöl'de eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacak. Büyükşehir Belediyesi 30 Haziran'da ihaleye çıkarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ü eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalara başlayacak. Geçen yıl altyapı çalışmaları tamamlanan Uzungöl'ün 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.(İHA)

