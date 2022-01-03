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Uzungöl’ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

Trabzon'da yağan karla beyaza bürünen Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi, yer yer buzla kaplandı.

Yayınlanma: 14:28 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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Uzungöl’ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz’in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl’de kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin bir kısmı buz tuttu. (DHA)

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