Uzungöl’ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu
Trabzon'da yağan karla beyaza bürünen Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi, yer yer buzla kaplandı.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz’in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü.
Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl’de kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin bir kısmı buz tuttu. (DHA)