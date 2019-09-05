Vahim tablo: Her gün ortalama 5 kadın öldürülüyor

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, kadın cinayetlerinde yaşanan vahim tabloyu açıkladı. Türkiye'de her gün ortalama 5 kadının öldürüldüğünü belirtilerek, 2002-2009 arasında bu cinayetlerin yüzde bin 400 artış gösterdiği kaydedildi.

Her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik girişimlerin yetersiz kalınmasına tepki gösteren Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Cinayetlere ilişkin istatistik bilgilerin yer aldığı açıklamada, Türkiye’de her gün ortalama beş kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. 2018’de 440 kadının, 2019 Temmuz ayında ise en az 31 kadının katledildiği vurgulanarak, kadın cinayetlerinin 2002-2009 arasında yüzde bin 400 arttığı kaydedildi. Yine kadınların yüzde 61’inin eşleri ya da eski eşlerinin şiddetine maruz kaldığı, şiddet uygulayan erkeklerin ise yüzde 91’ini eş, baba, kardeş gibi yakınların oluşturduğu vurgulandı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASINI İSTEYEN CİNAYETE ORTAKTIR”

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Süreyya Turan, bu vahim tablo ortadayken kadın hakkını gözeten İstanbul Sözleşmesi ve atıf yaptığı 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılarak kadına yönelik şiddetin serbest bırakılmasının savunulduğunu söyledi. Turan, “Şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasından söz edenler, cinayet işleyenlere ortaklık etmektedirler” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasından söz etmek yerine, kadınların yaşam güvencelerinin sağlanarak sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Turan, “Aksi durumda sözleşme gereğince devletlerin sorumluluğu söz konusu olacaktır” diye konuştu.

NELER YAPILMALI?

Dünya Ekonomi Formu’nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Haritası’nda Türkiye’nin, 149 ülke içinde 130’uncu olduğunu belirten Turan, hukukçu kadınlar olarak taleplerini dile getirdi;

“Türkiye’de kadınların yüzde 27’sinin hayatlarında en az bir kez ısrarlı takibe maruz kalmıştı. Israrlı takibin TCK’da ayrı bir suç olarak düzenlenmeli. Sadece kadın meseleleriyle ilgilenecek kadın bakanlığının yeniden kurulması. Yasal zorunluluk gereği tüm belediyelerin sığınma evi açması. Kadın cinayetleri davalarında, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri kaldırılmalı. Kadın cinayetleri işleyenler, ‘Taamüden adam öldürmek’ suçundan yargılanmalı ve bu suçlar af kapsamı dışında bırakılmalı. Kadın katillerini cesaretlendirenlerin de TCK 122. maddesinde yer alan ayrımcılık ve nefret suçundan yargılanmalıdır”

KATİL HAK ETTİĞİ CEZAYI ÇEKECEĞİNİ BİLMELİ

İdam cezasının ise çözüm olmadığı belirtilen açıklamada, çözümün katillerin hak ettikleri cezayı sonuna kadar çekeceklerini bilmelerinde olduğu vurgulandı.