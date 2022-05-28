Vahşi doğadaki birçok canlı türü kayıt altında

Türkiye’nin dört bir yanına kurulan fotokapanlar, vahşi doğadaki çeşitliliği izlemeye devam ediyor. Çorum'da elde edilen son görüntülerde ayı, kurt, kızıl tilki ve kızıl geyik gibi türlerin günlük yaşantılarından kareler yansıdı.

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Türkiye’de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyuyor, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön veriyor.



Türkiye’nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından önemseniyor ve destekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çorum’da da yaban hayvanlarıyla ilgili yapılacak olan tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda fotokapan kullanıyor.

Çalışmalar sürekli devam ederken, fotokapanlardan kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntüler elde edildi. (İHA)

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