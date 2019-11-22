Vajinal mantar kaç günde geçmeli? Vajinal mantar belirtileri…

Vajinal mantar enfeksiyonu, vajina açıklığındaki dokularda tahrişe, akıntıya ve vajina vulvada çok fazla kaşıntıya neden olabilen bir enfeksiyon türüdür. Vajinal kandidiyazis de denilen vajinal mantar enfeksiyonu, yaşamlarının bir noktasında 4 kadından 3’ünü etkileyebilir. Peki vajinal mantar belirtileri nelerdir? Vajinal mantar kaç günde geçer?

Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak kabul edilemez. Ancak, ilk düzenli ilişki sırasında vajinal mantar enfeksiyonu riski arttırabilir. İlaçlarla vajinal mantar enfeksiyonları tedavi edilebilir. Sürekli tekrarlayan bir vajinal mantar enfeksiyonunuz varsa bir yıl içinde 4 veya daha fazla, bu gibi durumlarda daha uzun tedaviye ihtiyacınız olabilir. Antibiyotik kullanımı, kontrolsüz diyabet, bozulmuş bağışıklık sistemi ve artan östrojen seviyeleri bir mantar enfeksiyonu gelişme riskini arttırabilir.

MANTAR ENFEKSİYON BELİRTİLERİ

– Vajina veya vulvada aşırı kaşıntı

– Vajinal döküntü

– Beyaz kokusuz kalın bir vajinal akıntı

– Sulu vajinal akıntı

– Vajinal ağrı

– Vulvada kızarıklık ve şişlik

VAJİNAL MANTARIN İYİLEŞME SÜRECİ KAÇ GÜN SÜRER?

Kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse vajinal mantara sebep olan durum ortadan kalktığında vajinal mantar kendiliğinden geçebilir. Çoğu zaman iyileşmesi biraz zaman alabilir ve bu zaman içerisinde mantar enfeksiyonu daha da büyük bir sorun haline gelebilir bu nedenle vajinal mantarın kendiliğinden geçmesini beklemek yerine tedavi edilmelidir. Ayrıca vajinal mantar zamanında tedavi edilmediğinde makata bulaşabilir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir.