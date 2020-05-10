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Vaka görülmeyen Bozcaada’da kadınlar, gönüllü maske üretiyor
Vaka görülmeyen Bozcaada’da kadınlar, gönüllü maske üretiyor
ÇAnakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde, şu ana kadar corona virüsü vakasının görülmediği turizm cenneti Bozcaada'da kadınlar, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında, hayırseverlerin temin ettiği malzemeler ile gönüllü olarak çalışıp maske üretiyor. 
Yaşam 10 Mayıs 2020 - 11:44

Bozcaada Kaymakamlığı, adadaki hayırseverlerin temin ettiği malzemelerle corona virüsü ile mücadele kapsamında maske üretmek için proje hazırladı. Bu kapsamda, mücadeleye destek olmak isteyen kadınlar, gönüllü olarak maske dikmeye başladı. Miskin Atölye’de Dikiş- Nakış ve Modelistik Eğitmeni Gülcan Güzel ile birlikte şu ana kadar 2 bin maskenin üretildiği adada, günde yaklaşık 600 maske üreten kadınların hedefi toplamda 16 bin maske yapmak. Kadınlar üretim sırasında sosyal mesafeye uygun olarak dikim yapmak için atölye dışında evlerinde de projeyi sürdürüyor. Üretilen maskeler sterilize edildikten sonra Kaymakamlığa gönderiliyor. Ardından maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kaymakamlığın başlattığı sosyal proje sayesinde ada halkının tüm maske ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.(DHA)

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