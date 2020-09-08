Vakalar arttıkça yazlıkçılar tatili uzatıyor

Ege Bölgesi'ndeki tatil beldelerinde yazlık sahibi olanlar, şehirlerdeki corona virüsü vakalarının artması sebebiyle tatillerini uzatma kararı aldı. Yaz mevsiminde pek çok insanın akın ettiği Çeşme, Dikili, Foça, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası gibi ilçelerde yazlığı olan vatandaşlar, şehirlerdeki evlerine dönmeyi ertelediklerini belirtiyor.

Geçen yıl Elül ayının başında Çeşme’den İzmir’e döndüğünü ancak bu yıl virüs dolayısıyla bir süre daha tatilini uzatacağını dile getiren Nevin Çağırgan (65), “Her yıl Eylül ayının başında İzmir’e giderdik. Ancak corona işlerimizi de etkiledi. Toplantılarımızı online olarak yapıyoruz. Pek çok komşumuz da bir süre daha burada kalmayı düşünüyorlar. Burada açık alanın olması, evlerin bahçeli olması, herkesin daha mesafeli olması kişilerin de tatillerini uzatmasına sebep oldu.” dedi.

Bir diğer tatilci Bülent Coşkun (66) ise, Çeşme’deki evlerinde daha rahat olduklarını söyleyerek, “65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Çeşme’deki evimize geldik. Burada daha rahatız. İzmir’de kaldığımız süre içerisinde camdan dışarıya bile bakmaya korkuyorduk. Burada mesafe sorunumuz yok. Komşularımızın birçoğu da burada kalıyor. Kışın bile burada yaşayacak olanlar var. İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız da İstanbul’a dönmeyi düşünmüyor. Çoğu kişi tatilini uzatarak, kışı burada geçirecek” diye konuştu.

EMEKLİLER TEMELLİ YERLEŞME PLANI YAPIYOR

İstanbul´dan, turizmin gözde merkezlerinden Muğla´nın Bodrum ilçesine tatile gelen Güler Yıldız (54), “1 ay önce İstanbul’dan Bodrum’a tatile geldik. Öğretmenlikten emekli oldum, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olduğu gün geldim. İstanbul’da olmayan burada olan açık alandan dolayı burayı çok beğendim. Pandeminin yoğun olduğu bölgeden uzaklaşıp, sakin temiz havada bölgede bugün ev almaya karar verdim” dedi.

Bursa’dan ilçeye gelen Aysel Akmen (56) ise, “Bursa’da yaşıyordum. Tatil için buraya geldim. Pandemiden dolayı tatilimi uzatmaya karar verdim. Belki ilerleyen dönemlerde Bursa’ya dönmektense, bir işletme açıp burada kalabilirim. Bursa’nın yoğunluğu fazla. Ama Bodrum’da hava çok temiz. Bursa’ya dönmemeyi bile düşünüyorum” şeklinde konuştu.

EV ALMAK İSTEYENLERİN SAYISI ÇOK ARTTI

Bodrum’da yaklaşık 22 yıldır emlakçılık işiyle uğraşan Gültekin Aydemir (45) ise, pandemiden sonra gelen insanların, geri dönmemek için ev almaya karar verdiklerini belirtti. Aydemir, “Son 1 aydır yoğunluk hat safhada, telefonlarımız susmuyor. Bodrum’dan özellikle de köylerinden yer almak istiyorlar. Pandemiden sonra satışlar arttı, rakamlar arttı. Müşterilerimizin yüzde 85’i büyükşehirlerden arıyor bizi, oradaki apartmanlardan sıkılan insanlarımız bu bölgeyi çok seviyor” dedi.

Almanya’da yaşayan Özge Burçakoğlu (52), “Tatil için buraya geldik. Bodrum’un içerisi çok kalabalık, biz de kıyı kesimlerde yer aradık. Almanya’ya gitmeyi düşünmüyoruz. 4 hafta önce Almanya’dan geldik, Almanya’da hastalığın çok fazla olduğu söylendi. Burada olmayan Almanya’da olan kurallardan dolayı orada kalmamamın daha uygun olduğunu düşündük. Eşimi de ikna edip buradan ev almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. DHA