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Vali kapısına sığınan baykuş doğaya salındı

Geçtiğimiz günlerde yaralı halde Aydın Valiliği'nin bahçesinde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı.

Güncellenme: 12:22, 10/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Vali kapısına sığınan baykuş doğaya salındı

Aydın Valiliği personeli kurumun bahçesinde yaralı bir baykuş buldu. Uçamayan baykuşu koruma altına alan valilik personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Gerekli tedavisinin yapılabilmesi için teslim alınan baykuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne teslim edildi.

Kanat yarası bulunan baykuş, fakülte hocalarının ve KANATGER topluluğu üyelerinin üstün gayretleri sonucu kısa sürede tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Eski sağlığına kavuşan baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğaya salınarak özgürlüğüne kavuşturuldu.
(İHA)

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