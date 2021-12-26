Valilikten evsizler için ‘anlaşmalı otel’ çözümü

Ordu Valiliği, barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ardından evsizler için de harekete geçti. Vali Tuncay Sonel "Bugün itibarıyla 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız otelde konaklamaktadır" dedi.

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Sokakta kalan evsizleri soğuk kış koşullarından korumak için çalışma başlatan Ordu Valiliği, tespit ettikleri 16 kişiyi anlaşmalı otellere yerleştirdi.

Otellere yerleştirilen evsizleri ziyaret eden Tuncay Sonel, barınma sıkıntısı çeken garip ve kimsesizlerin otelde misafir edildiğini ve bu kişilere kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği verildiğini söyledi.

Kentte yurt ya da kiralık ev bulamayan 480 üniversite öğrencisinin de anlaşmalı otellere yerleştirildiğini hatırlatan Vali Sonel, şunları söyledi: “Hayırsever iş insanlarımızın da desteklerini alarak valilik olarak 480 öğrencimizi yurt çıkıncaya veya ev buluncaya kadar 2 ay misafir ederek üniversiteli gençlerimize destek vermiştik. Kış akşamlarında zorda ve dışarıda kalan vatandaşlarımız olursa anlaştığımız bu otele gelerek, bu sıcacık ortamda devletimizin şefkatini göreceklerdir. Bugün itibarıyla 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız otelde konaklamaktadır.”