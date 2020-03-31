Tencere ya da valiz sporu eksik etmeyiz!

Tencere ya da valiz sporu eksik etmeyiz!

Amerikalı fitness eğitmeni 33 yaşındaki Kaisa, milyonlarca insan gibi corona virüsünün etkilerinden korunmak adına ev karantinasında bulunuyor. Bu süre zarfında spor çalışmalarını aksatmamak adına eğitimlerine evinde devam eden Kaisa, evinde ağırlık bulunmayan takipçileri için öneride bulundu.

Herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği eşyalarla spor gereksinimini giderebileceğini gösteren Kaisa, tencere ile yaptığı spor hareketleriyle beğeni topladı.

Profesyonel eğitmen, bir başka videosunda ise ‘Antenmanınıza biraz ağırlık katmak mı istiyorsunuz?’ sorusu üzerinden takipçilerine seslendi ve bu konunun çözümü için valizin yeterli olacağını söyledi.