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Tencere ya da valiz sporu eksik etmeyiz!
Tencere ya da valiz sporu eksik etmeyiz!
Fitness eğitmeni Kaisa Keranen sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolarla evinde spor yapanlar için önemli önerilerde bulunuyor.
Yaşam 31 Mart 2020 - 13:24

Amerikalı fitness eğitmeni 33 yaşındaki Kaisa, milyonlarca insan gibi corona virüsünün etkilerinden korunmak adına ev karantinasında bulunuyor. Bu süre zarfında spor çalışmalarını aksatmamak adına eğitimlerine evinde devam eden Kaisa, evinde ağırlık bulunmayan takipçileri için öneride bulundu.

Herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği eşyalarla spor gereksinimini giderebileceğini gösteren Kaisa, tencere ile yaptığı spor hareketleriyle beğeni topladı.

Profesyonel eğitmen, bir başka videosunda ise ‘Antenmanınıza biraz ağırlık katmak mı istiyorsunuz?’ sorusu üzerinden takipçilerine seslendi ve bu konunun çözümü için valizin yeterli olacağını söyledi.

 

Son güncelleme: 14:41 - 31.03.2020
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