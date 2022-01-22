Van Gölü buz tuttu

Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Bölgede yaşayanlar, ilk kez gölün donduğuna şahit olduklarını söyleyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi

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Hava sıcaklığının gece eksi 25, gündüz ise eksi 15 dereceye kadar düştüğü Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi’ndeki Van Gölü kıyıları buz tuttu.

Ovapınar Mahallesi sakinlerinden Selahattin Koç ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Koç, “Önceden böyle buz tutmazdı. Kar birkaç günde erirdi. Şimdi ise hava çok soğuk olduğu için kar erimiyor. Bugüne kadar hiç bu kadar buz olmamıştı” dedi. (İHA)

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