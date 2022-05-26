Van Gölü çekildi, antik yol ortaya çıktı

Van Gölü'nde Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan antik yolun büyük bölümü suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

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Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun 1990-1995 yılları arasında yükselmesiyle ada haline geldi. Çarpanak Adası ile ana kaya arasındaki 800 metrelik antik yol ise Van Gölü’nün yükselmesiyle sular altında kalmıştı. Ancak küresel iklim değişikliği ve buharlaşma, göldeki su seviyesinin yeniden düşmesine neden oldu.



Van Gölü’nde 2020 ve 2021 yıllarındaki büyük çekilmeyle sular altında kalan Çarpanak Adası antik yolu, yeniden belirgin hale geldi. Suların çekilmeye devam etmesi durumunda Çarpanak Adası’nın tekrar yarımada durumuna gelmesi bekleniyor.

Van YYÜ Coğrafya Bölümü’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nde 1990-1995 yılları arasında yoğun yağışın olduğu ve buharlaşmanın olmadığı bir dönem yaşandı. O dönem gölde çok ciddi bir seviye artışı gerçekleşti. Dolayısıyla bu alanın tamamı sular altında kaldı. Ancak küresel iklim değişikliği ve buharlaşma, bu alanın tekrar insanın yürümesine imkan verecek hale getirdiğini görüyoruz” dedi. (İHA)