Van Gölü küçülmeye devam ediyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor.

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Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü’nün kıyılarında önemli miktarda su kaybı yaşanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kuraklık nedeniyle Van Gölü’nün bazı bölgelerinde harita üzerindeki şeklinin değiştiğini söyledi.

Geçmiş yıllardaki uydu görüntüleri ile güncel uydu görüntülerinin karşılaştırılmasıyla değişimin bariz olarak görüldüğünü belirten Akkuş, “Erciş Körfezi’nde 25 kilometrekarelik alan eskiden sularla kaplıyken günümüzde tamamen karaya dönmüş bir halde. Van Gölü’nün genelini düşündüğümüz zaman ise 100 kilometrekarelik alan geçmişte su altındayken kara parçasına dönüşmüş durumda” dedi.

Akkuş, yağışların azalması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden etkilenen gölün her geçen gün biraz daha su kaybettiğini anlattı.

Bu durumun yağışların artmasıyla düzelmesini umut ettiklerini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

“Erciş Gölağzı Mahallesi’nde bulunduğumuz noktada geçmişte 2 metre derinliğinde su mevcuttu. Balıkçılar burada ağlarını atıyordu fakat şu anda göle uzaklığımız 1,5-2 kilometre. Bu çekilmenin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz.”



Yöre sakinlerinden Kılıç Koçak da bulundukları bölgenin daha önce su altında olduğunu aktararak, “Sular çekilince hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Gölün çekildiği yerlerde ekin yapanlar var. Bu bölgede daha önce balıkçılık yapılıyordu. Sular çekilince ortaya çıkan toprak yeşerdi. Biz de hayvanlarımızı otlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.